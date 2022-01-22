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МЗС України різко відреагувало на слова німецького адмірала про "повернення Криму"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 січня, 15:54
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Українські політики прокоментували скандальну заяву командувача ВМС Німеччини

В Україні вибухнув скандал через заяву командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха. Він заявив, що окупований Росією Крим нібито ніколи не повернеться до складу України.

"Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми маємо керуватися фактичним станом справ, а не емоціями" , – сказав Шенбах на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

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Реакція на слова про Крим

Пресслужба МЗС України дала коментар "Сьогодні" щодо заяви Шенбаха, в якій заявляється, що МЗС вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість у протидії державі-агресору. Тому вимагаємо роз'яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", – йдеться у заяві.

У міністерстві зазначили, що були здивовані почути слова пана Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією "тоді, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а більш ніж стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на гетто прав людини і озброєний до зубів авіаносець, що загрожує всьому Чорноморському регіону".

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МЗС України нагадує, що на території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи.

"Навіть спроба зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини мусить мати свої моральні, політичні кордони та межі безпеки. У цьому випадку ці межі грубо порушені. Вимагаємо публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які піднімають суверенітет та територіальну цілісність України та підривають зусилля щодо деескалації ситуації в Європі", – йдеться у заяві міністерства.

Ситуацію також прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

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"Нещодавні заяви Німеччини про неможливість передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, коливання щодо відключення РФ від SWIFT – не відповідають рівню наших відносин та поточній безпеці 1/3", – написав міністр.

Також про заяву командувача ВМС Німеччини висловився журналіст видання Bild Юліан Ріпке.

"Гей, Крим пішов і ніколи не повернеться". Їй-богу, якщо наше військове керівництво справді так чинить, воно, мабуть, стане на бік Росії у війні проти НАТО. Проти санкцій, захоплюючись Путіним, вірячи в міф про об’єднання з Кремлем проти Китаю", – написав він.

Ставлення Німеччини до питання України

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