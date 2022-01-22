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МИД Украины резко отреагировал на слова немецкого адмирала о "невозврате Крыма"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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22 января, 15:54
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Украинские политики прокомментировали скандальное заявление командующего ВМС Германии
МИД Украины отреагировал на слова о Крыме. Коллаж "Сегодня"
МИД Украины отреагировал на слова о Крыме. Коллаж "Сегодня"

В Украине разразился скандал из-за заявления командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Он заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины.

"Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", — сказал Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

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Реакция на слова о Крыме

Пресс-служба МИД Украины дала комментарий "Сегодня" по поводу заявления Шенбаха, в котором заявляется, что МИД считает категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха.

"Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что были удивлены услышать слова господина Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией "в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы, на Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, а Крым превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, представляющий угрозу всему Черноморскому региону".

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МИД Украины напоминает, что на территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела.

"Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические границы и пределы безопасности. В этом случае эти пределы грубо нарушены. Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые поднимают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе", — говорится в заявлении министерства.

Ситуацию также прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

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"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности 1/3", — написал министр.

Также о заявлении командующего ВМС Германии высказался журналист издания Bild Юлиан Репке.

"Эй, Крым ушел и никогда не вернется". Ей-богу, если наше военное руководство действительно так поступает, оно, наверное, встанет на сторону России в войне против НАТО. Против санкций, восхищаясь Путиным, веря в миф об объединении с Кремлем против Китая", — написал он.

Отношение Германии к вопросу Украины

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