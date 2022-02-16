"Этот день – наш": Зеленский запустил новый челлендж ко Дню единения

Президент Украины Владимир Зеленский запустил новый челлендж ко Дню единения в Украине.
Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
Челлендж ко Дню единения
"Сегодня в День единения в 10:00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и раздастся "Ще не вмерла України…". А в соцсетях мы запускаем челлендж: сделайте фото или запишите видео с флагом Украины, добавьте хештег #UAвместе и опубликуйте, отметьте человека, которому хотите передать челлендж", – написал президент.
Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.
Президент также поздравил всех украинцев с праздником и отметил, что "этот день – наш":
Далее по теме
"Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины! Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе – за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе – верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе – творят Украину не словами, а делами!".
Что за праздник
Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник – День единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.
"В этот день:
- поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;
- исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;
- провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины", – говорится в указе президента.
16 февраля было выбрано в качестве Дня единения неслучайно. Как известно, на эту дату и на ближайшие дни приходятся прогнозы разных экспертов и западных СМИ нападения на Украину войск России.