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"Этот день – наш": Зеленский запустил новый челлендж ко Дню единения

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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16 февраля, 09:52
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Президент поздравил украинцев с праздником
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский запустил новый челлендж ко Дню единения в Украине.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

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Челлендж ко Дню единения

"Сегодня в День единения в 10:00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и раздастся "Ще не вмерла України…". А в соцсетях мы запускаем челлендж: сделайте фото или запишите видео с флагом Украины, добавьте хештег #UAвместе и опубликуйте, отметьте человека, которому хотите передать челлендж", – написал президент.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.
Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Президент также поздравил всех украинцев с праздником и отметил, что "этот день – наш":

"Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины! Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе – за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе – верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе – творят Украину не словами, а делами!".

Что за праздник

Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник – День единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.

"В этот день:

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  • поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;
  • исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;
  • провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины", – говорится в указе президента.

16 февраля было выбрано в качестве Дня единения неслучайно. Как известно, на эту дату и на ближайшие дни приходятся прогнозы разных экспертов и западных СМИ нападения на Украину войск России.

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