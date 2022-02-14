Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Единение, день 1. Каким будет новый праздник по решению Зеленского

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 21:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент учредил праздник для консолидации общества
Зеленский дал Украине новый праздник / Коллаж "Сегодня"
Зеленский дал Украине новый праздник / Коллаж "Сегодня"

Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об учреждении нового государственного праздника под названием День Единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Реклама

Особенности праздника

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание: объявить 16 февраля 2022 г. Днем Единения.

В этот день:

  • поднять Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;
  • исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;
  • провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.", – говорится в соответствующем указе президента.

В честь данного праздника Зеленский также распорядился:

Реклама
  • в течение суток утвердить план о повышении довольствия солдат с 1 марта на 30%,
  • обеспечить ежедневное онлайн-информирование о реальной ситуации в сфере безопасности,
  • ускорить формирование территориальной обороны
  • обеспечить надлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей.

Обстановка

16 февраля было выбрано в качестве Дня Единения неслучайно. Как известно, на эту дату и на ближайшие дни приходятся прогнозы разных экспертов и западных СМИ относительно нападения на Украину войск России.

Однако, например, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не верит, что 14-16 февраля начнется война.

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину 15 февраля.

Реклама

Американский президент Джо Байден, который еще на прошлой неделе говорил, что нападение произойдет в ближайшие дни, уже не так категоричен.

Представитель Пентагона Джон Кирби и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не смогли назвать конкретную дату предполагаемого вторжения России в Украину, но допускают, что оно может начаться "в любой день", но не 16-го.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Большой террор или кадровый голод оккупантов из РФ": насколько реальны сценарии захвата Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.03

Российский рубль (₽)

0.3728

Евро (€)

31.98

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

235 256

заболело за неделю в Украине

-3%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять