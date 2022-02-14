Единение, день 1. Каким будет новый праздник по решению Зеленского

Президент учредил праздник для консолидации общества

Зеленский дал Украине новый праздник / Коллаж "Сегодня"

Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об учреждении нового государственного праздника под названием День Единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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Особенности праздника

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание: объявить 16 февраля 2022 г. Днем Единения.

В этот день:

поднять Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;

исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;

провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.", – говорится в соответствующем указе президента.

В честь данного праздника Зеленский также распорядился:

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в течение суток утвердить план о повышении довольствия солдат с 1 марта на 30%,

обеспечить ежедневное онлайн-информирование о реальной ситуации в сфере безопасности,

ускорить формирование территориальной обороны

обеспечить надлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей.

Обстановка

16 февраля было выбрано в качестве Дня Единения неслучайно. Как известно, на эту дату и на ближайшие дни приходятся прогнозы разных экспертов и западных СМИ относительно нападения на Украину войск России.

Однако, например, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не верит, что 14-16 февраля начнется война.

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля.

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Американский президент Джо Байден, который еще на прошлой неделе говорил, что нападение произойдет в ближайшие дни, уже не так категоричен.

Представитель Пентагона Джон Кирби и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не смогли назвать конкретную дату предполагаемого вторжения России в Украину, но допускают, что оно может начаться "в любой день", но не 16-го.