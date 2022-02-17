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"Это большая провокация": Зеленский отреагировал на обстрел Станицы Луганской

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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17 февраля, 16:02
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На оккупированной территории Украины нарушение режима прекращения огня, президент призвал к разрешению ситуации
На Донбассе обострилась ситуация
На Донбассе обострилась ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

Масштабный обстрел детского садика в Станице Луганской – является провокацией со стороны пророссийских сил. Так прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине. Их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины", – написал Зеленский.

Зеленский также сообщил о значительном количестве нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

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"Эта ситуация в очередной раз доказала, что эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ из Украины сейчас не ко времени. Важно, чтобы дипломаты и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ оставались на своих местах в Украине. Мониторинговая деятельность крайне важна. Это является дополнительным фактором сдерживания", – сказал глава государства.

Президент отметил, что сегодня не хватает сил и средств ОБСЕ, чтобы объективно фиксировать все происходящие нарушения режима тишины, в том числе нынешнее утреннее обострение.

Напомним, что 11 февраля политические советники лидеров стран "нормандского формата" выразили приверженность режиму прекращения огня на Донбассе.

Обстрел Станицы Луганской

17 февраля произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея. В результате обстрела 8 детей эвакуировали из детского сада. ранения получили 2 женщины и мужчина – их госпитализировали. Были повреждены коммунальная инфраструктура пгт. Станица Луганская. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела.

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Чеченский сценарий

Эксперты в эфире телеканала Украина 24 заявили, что президент России Владимир Путин добивается того, чтобы Украина платила дань оккупированным районам Донбасса так же, как сама РФ с 90-х годов платит Чечне.

9 февраля народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко озвучивал возможные провокации. По его словам, провокации планируются для того, чтобы обвинить Украину и потом ввести войска, так как это было сделано в Беслане.

"Не так давно было заявление Пушилина о том, что диверсионные подразделения и диверсанты действуют на территории т.н. "ЛДНР". Мы должны быть готовы к тому, я говорил еще об этом, до того, как наши партнеры это опубликовали эту информацию, что Россия может использовать любой повод, в частности, теракт. Не дай Бог — это будет школа, больница или какое-то государственное учреждение, для того, чтобы скомпрометировать Украину, чтобы дать себе такого рода повод для официального вторжения".

Февраль будет напряженным

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.

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Кроме того, командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявлял, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.

Среди различных сценариев эта дата отмечается как возможное начало российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.

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