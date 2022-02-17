"Це велика провокація": Зеленський відреагував на обстріл Станиці Луганської

На окупованій території України порушення режиму припинення вогню, президент закликав до вирішення ситуації

На Донбасі загострилася ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

Масштабний обстріл дитячого садка у Станиці Луганській є провокацією з боку проросійських сил. Так прокоментував ситуацію президент України Володимир Зеленський у Twitter .

"Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні. Їхня моніторингова діяльність є додатковим стримуючим фактором. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень тиші", – написав Зеленський.

Зеленський також повідомив про значну кількість порушень режиму припинення вогню із боку незаконних збройних формувань.

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"Ця ситуація вкотре довела, що евакуація дипломатів та представників ОБСЄ з України зараз не на часі. Важливо, щоб дипломати та спеціальна моніторингова місія ОБСЄ залишалися на своїх місцях в Україні. Моніторингова діяльність є вкрай важливою. Це є додатковим фактором стримування", – сказав глава держави.

Президент зазначив, що сьогодні не вистачає сил і засобів ОБСЄ, щоб об'єктивно фіксувати всі порушення режиму тиші, що відбуваються, зокрема нинішнє ранкове загострення.

Нагадаємо, що 11 лютого політичні радники лідерів країн "нормандського формату" висловили відданість режиму припинення вогню на Донбасі .

Обстріл Станиці Луганської

17 лютого стався обстріл з боку тимчасово окупованої території за населеним пунктом Врубівка, внаслідок чого один снаряд потрапив у двір Врубівського ліцею. Внаслідок обстрілу 8 дітей евакуювали з дитячого садка. Поранення отримали 2 жінки та чоловік – їх госпіталізували. Було пошкоджено комунальну інфраструктуру смт. Станиця Луганська. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.

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Чеченський сценарій

Експерти в ефірі телеканалу Україна 24 заявили, що президент Росії Володимир Путін добивається того, щоб Україна платила данину окупованим районам Донбасу так само, як сама РФ із 90-х років платить Чечні.

9 лютого народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко озвучував можливі провокації . За його словами, провокації плануються для того, щоб звинуватити Україну та потім запровадити війська, оскільки це було зроблено у Беслані.

"Нещодавно була заява Пушиліна про те, що диверсійні підрозділи та диверсанти діють на території т.зв. "ЛДНР". Ми повинні бути готові до того, я говорив ще про це, до того, як наші партнери це опублікували цю інформацію, що Росія може використати будь-який привід, зокрема, теракт. Не дай Боже — це буде школа, лікарня або якась державна установа, для того, щоб скомпрометувати Україну, щоб дати собі таку нагоду для офіційного вторгнення".

Лютий буде напруженим

Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого . За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.

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Крім того, командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявляв, що Росія може напасти на Україну 20 лютого . Цього дня завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону.

Серед різних сценаріїв ця дата відзначається як можливе започаткування російського нападу на Україну. Справа в тому, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри у Китаї , На підтримку якого розраховує президент РФ Володимир Путін, і він, ймовірно, не хоче заплямувати цю подію.