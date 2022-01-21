Эстония отправит Украине "Джавелины": подробности

Эстония решила поставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Литва и Латвия — ЗРК. Об этом сообщило министерство обороны Эстонии в Twitter.
"Эстония, Латвия и Литва предоставят дополнительную оборонную помощь, чтобы укрепить способность Украины защищать себя. Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, Латвия и Литва предоставят зенитные ракетные комплексы Stinger", — говорится в сообщении.
Ранее Эстония, Латвия и Литва получили разрешение в США на то, чтобы предоставить Украине оружие. Сам Вашингтон выразил намерение передать Украине пять вертолетов Ми-17.
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Кто еще помогает Украине
- На днях Украине была предоставлена международная техническая помощь от Британии. Самолетами было доставлено легкое противотанковое вооружение.
- Также британский министр обороны заявил, что страна готова передать Украине еще больше оборонительных типов вооружений.
- Россия обвинила Великобританию в разжигании напряженности в регионе из-за предоставления оружия. Посольство Москвы в Лондоне написало в Twitter: "Совершенно ясно, что поставка смертоносного оружия из Великобритании в Украину только разожжет кризис и усилит напряженность".
- Министр обороны Чехии заявила, что правительство готово предоставить или продать Украине необходимое оружие и военное оборудование на фоне угрозы российского вторжения.
- Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране.
- ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.