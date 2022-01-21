Эстония отправит Украине "Джавелины": подробности

Страны Балтии получили разрешение США на отправку оружия

Эстония даст нам "Джавелины". Коллаж "Сегодня"

Эстония решила поставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Литва и Латвия — ЗРК. Об этом сообщило министерство обороны Эстонии в Twitter.

"Эстония, Латвия и Литва предоставят дополнительную оборонную помощь, чтобы укрепить способность Украины защищать себя. Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, Латвия и Литва предоставят зенитные ракетные комплексы Stinger", — говорится в сообщении.

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Ранее Эстония, Латвия и Литва получили разрешение в США на то, чтобы предоставить Украине оружие. Сам Вашингтон выразил намерение передать Украине пять вертолетов Ми-17.

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