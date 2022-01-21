Естонія надішле Україні "Джавеліни": подробиці

Країни Балтії отримали дозвіл США на відправку зброї

Естонія вирішила поставити Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, а Литва та Латвія – ЗРК. Про це повідомило міністерство оборони Естонії у Twitter.

"Естонія, Латвія та Литва нададуть додаткову оборонну допомогу, щоб зміцнити здатність України захищати себе. Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, Латвія та Литва нададуть зенітні ракетні комплекси Stinger", – йдеться у повідомленні.

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Раніше Естонія, Латвія та Литва отримали дозвіл у США на те, щоб надати Україні зброю. Сам Вашингтон висловив намір передати Україні п'ять гелікоптерів Мі-17.

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