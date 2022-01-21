Естонія надішле Україні "Джавеліни": подробиці

Естонія вирішила поставити Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, а Литва та Латвія – ЗРК. Про це повідомило міністерство оборони Естонії у Twitter.
"Естонія, Латвія та Литва нададуть додаткову оборонну допомогу, щоб зміцнити здатність України захищати себе. Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, Латвія та Литва нададуть зенітні ракетні комплекси Stinger", – йдеться у повідомленні.
Раніше Естонія, Латвія та Литва отримали дозвіл у США на те, щоб надати Україні зброю. Сам Вашингтон висловив намір передати Україні п'ять гелікоптерів Мі-17.
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Хто ще допомагає Україні
- Днями Україні було надано міжнародну технічну допомогу від Великої Британії. Літаками було доставлено легке протитанкове озброєння.
- Також британський міністр оборони заявив, що країна готова передати Україні ще більше оборонних типів озброєнь.
- Росія звинуватила Велику Британію у розпалюванні напруженості в регіоні через надання зброї. Посольство Москви в Лондоні написало у Twitter: "Зовсім зрозуміло, що постачання смертоносної зброї з Великої Британії в Україну лише розпалить кризу та посилить напруженість".
- Міністр оборони Чехії заявила, що уряд готовий надати або продати Україні необхідну зброю та військове обладнання на тлі загрози російського вторгнення.
- Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. У тому числі розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні.
- ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.