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Оце розмова! Британія готова дати Україні ще більше зброї

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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20 січня, 15:42
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Міністр оборони заявив про "рішучість підтримувати Україну"
/ Фото: Reuters

Велика Британія заявила про свою готовність передати Україні ще більше оборонних типів озброєнь, до 2000 пускових установок протитанкових ракет. відправлених цього тижня. Про це повідомив голова Міноборони Великох Британії Бен Воллес у коментарі виданню Daily Mail.

Політик зазначив, що Велика Британія готова відправити більше зброї в Україну, щоб спробувати запобігти будь-якому російському вторгненню.

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"Я буду тримати в полі зору питання про відправку додаткових оборонних озброєнь в Україну. Я нічого не виключаю в рамках допомоги Україні у забезпеченні самооборони. Велика Британія сповнена рішучості підтримувати Україну, її суверенітет та наші взаємні інтереси. Ми допомагаємо їм нарощувати обороноздатність вже вісім років та вирішили збільшити цю допомогу у контексті російської агресії. Британія підтримує своїх союзників", – сказав Воллес.

Чехія також готова допомогти

Новий уряд Чехії готовий надати або продати Україні необхідну зброю та військове обладнання на тлі загрози російського вторгнення.

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова повідомила в інтерв'ю чеському виданню Hospodarske noviny, яке цитує РБК-Україна, що в урядовій коаліції є консенсус щодо допомоги Україні

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"Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Липавським, і наші погляди щодо допомоги Україні співпадають" , – заявила Чорнохова.

При цьому постачання зброї Чехія має погодити з країнами Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина) або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії, зазначила міністр.

Зброя для України

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