Вот это разговор! Британия готова дать Украине еще больше оружия

Министр обороны заявил о "решимости поддерживать Украину"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался об оружии для Украины. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Великобритания заявила о своей готовности передать Украине еще больше оборонительных типов вооружений вдобавок к 2000 пусковых установок противотанковых ракет, отправленных на этой неделе. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии изданию Daily Mail.

Политик отметил, что Великобритания готова отправить больше оружия в Украину, чтобы попытаться предотвратить любое российское вторжение.

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"Я буду держать в поле зрения вопрос об отправке дополнительных оборонительных вооружений в Украину. Я ничего не исключаю в рамках помощи Украине в обеспечении самообороны. Великобритания полна решимости поддерживать Украину, ее суверенитет и наши взаимные интересы. Мы помогаем им наращивать обороноспособность уже восемь лет и решили увеличить эту помощь в свете российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников", — сказал Уоллес.

Чехия также готова помочь

Новое правительство Чехии готово предоставить или продать Украине необходимое оружие и военное оборудование на фоне угрозы российского вторжения.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила в интервью чешскому изданию Hospodarske noviny, которое цитирует РБК-Украина, что в правительственной коалиции есть консенсус по поводу помощи Украине.

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"Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды по поводу помощи Украине совпадают", — заявила Чернохова.

При этом поставки оружия Чехия должна будет согласовать со странами Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия) или с Германией, Австрией или странами Балтии, отметила министр.

Оружие для Украины