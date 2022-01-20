Вот это разговор! Британия готова дать Украине еще больше оружия

Великобритания заявила о своей готовности передать Украине еще больше оборонительных типов вооружений вдобавок к 2000 пусковых установок противотанковых ракет, отправленных на этой неделе. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии изданию Daily Mail.
Политик отметил, что Великобритания готова отправить больше оружия в Украину, чтобы попытаться предотвратить любое российское вторжение.
"Я буду держать в поле зрения вопрос об отправке дополнительных оборонительных вооружений в Украину. Я ничего не исключаю в рамках помощи Украине в обеспечении самообороны. Великобритания полна решимости поддерживать Украину, ее суверенитет и наши взаимные интересы. Мы помогаем им наращивать обороноспособность уже восемь лет и решили увеличить эту помощь в свете российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников", — сказал Уоллес.
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Чехия также готова помочь
Новое правительство Чехии готово предоставить или продать Украине необходимое оружие и военное оборудование на фоне угрозы российского вторжения.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила в интервью чешскому изданию Hospodarske noviny, которое цитирует РБК-Украина, что в правительственной коалиции есть консенсус по поводу помощи Украине.
"Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды по поводу помощи Украине совпадают", — заявила Чернохова.
При этом поставки оружия Чехия должна будет согласовать со странами Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия) или с Германией, Австрией или странами Балтии, отметила министр.
Оружие для Украины
- На днях в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Самолетами было доставлено легкое противотанковое вооружение.
- Россия обвинила Великобританию в разжигании напряженности в регионе размещением оружия. Посольство Москвы в Лондоне написало в Твиттере: "Совершенно ясно, что поставка смертоносного оружия из Великобритании в Украину только разожжет кризис и усилит напряженность".
- Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.
- Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране.
- ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.