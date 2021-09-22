Есть ответ! Венецианская комиссия готова взяться за законопроект об олигархах

Венецианская комиссия назвала дату оценки законопроекта об олигархах

Заключение Венецианской комиссии по этому законопроекту запросил спикер ВР Дмитрий Разумков еще 10 сентября. Фото: коллаж "Сегодня"

Венецианская комиссия в среду, 22 сентября, предоставила ответ по украинскому законопроекту об олигархах № 5599.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Реклама

По его словам, Венецианская комиссия предоставит свою позицию по законопроекту в конце нынешнего года, 15-16 декабря.

Но в Раде решили не ждать результата и внесли законопроект в повестку дня текущей пленарной недели.

"Это меньше чем через 3 месяца. Но вместо того, чтобы спокойно дождаться замечаний ВК, и потом сократить просто срок вступления закона с 6 до 3 месяцев….его завтра тянут в зал", – написал Железняк.

Реклама

Напомним, уже после отправки запроса, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил, что срок рассмотрения комиссией законопроекта не препятствует его принятию Верховной Радой во втором чтении.

Читайте также:

Реклама

Конфликт интересов. Разумков рассказал, что не так с законом об олигархах

Что известно об законопроекте

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о том, что законопроект №5599 о деолигархизации передан на рассмотрение Венецианской комиссии – наиболее авторитетному европейскому органу по вопросам конституционного права.

– наиболее авторитетному европейскому органу по вопросам конституционного права. Законопроект о деолигархизации (№5599) был зарегистрирован в Верховной Раде в июне 2021 года по инициативе президента Украины. Этот законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления Рады. А профильный комитет сделал вывод о том, что в законопроект нужно внести большое количество принципиальных правок. Тем не менее, Рада приняла законопроект за основу во время заседания 1 июля 2021 года.

за основу во время заседания 1 июля 2021 года. Полное название законопроекта – "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Цель законопроекта – ограничить влияние олигархов на госструктуры. То есть, он должен противодействовать лоббизму. А также на общественное мнение, в частности, через медиа.

Тем не менее, законопроект вызвал неоднозначные оценки у украинских и зарубежных политиков и экспертов. Так, по мнению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой , в законопроекте есть нарушения Конституции .

, в законопроекте есть . Законопроект предусматривает ведение "реестра олигархов". Люди, попадающие в этот реестр, могут быть ограничены в некоторых правах.

Реестр будет вести СНБО – орган, который напрямую подконтролен президенту Украины. Критерии "олигарха" в законопроекте размыты. Примечательно, что один из критериев – влияние последних на медиа. В тексте законопроекта неоднократно упоминаются слова "средства массовой информации", "телевидение", "печатные и интернет-издания", поэтому критики законопроекта усматривают в нем попытку ограничения свободы слова.

Ранее мы сообщали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в Украине в последнее время появились новые олигархи.

Все, что нужно знать о деолигархизации, читайте в нашем материале: Деолигархизация – для кого опасен закон Зеленского и чего от него ждать.