Первым накажут Галушко? В МВД придумали наказание за маты на полицию

В Верховной Раде уже лежит соответствующий законопроект

Монастырский намерен довести до логического завершения скандал с водителем Галушко / Коллаж "Сегодня"

Скандал с неподобающим поведением нардепа Николая Галушко по отношению к полицейским может закончиться вводом наказания за оскорбление правоохранителей.

Соответствующее предложение сделал Министр внутренних дел Денис Монастырский, обратившись к Верховной Раде на своей странице в Фейсбуке.

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"В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №5050-1, предлагающий ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает Закон. Это будет по-европейски, справедливо и по существу. Так живут цивилизованные страны, к которым мы хотим присоединиться. Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями", – написал министр.

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