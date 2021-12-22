Першим покарають Галушко? У МВС вигадали покарання за мати на поліцію

Скандал з неналежною поведінкою нардепа Миколи Галушко щодо поліцейських може закінчитися введенням покарання за образу правоохоронців.
Відповідну пропозицію зробив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, звернувшись до Верховної Ради на своїй сторінці у Фейсбуці.
Звернення
"У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон. Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися. М’яч на полі законодаців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями", – написав міністр.
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Ситуація
- Нагадаємо, рік тому Микола Галушко вчинив скандал із поліцейськими, які зупинили його водія за грубе порушення правил дорожнього руху. Дійшло навіть до образ.
- Скандал стався і тоді нічим не закінчився 18 грудня 2020 року. І тільки зараз відео з поліцейських камер опинилося у розпорядженні журналістів Українською правди.
- Також Монастирський розповів, що тепер Печерський районний суд Києва позбавив прав водія нардепа, який дозволяв собі ображати поліцейських.
- Новий скандал стався буквально через кілька днів після того, як свого посту втратив заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, який також дозволив собі нападки на поліцейських при виконанні.