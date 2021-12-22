Першим покарають Галушко? У МВС вигадали покарання за мати на поліцію

У Верховній Раді вже лежить відповідний законопроєкт

Монастирський має намір довести до логічного завершення скандал із водієм Галушко / Колаж "Сьогодні"

Скандал з неналежною поведінкою нардепа Миколи Галушко щодо поліцейських може закінчитися введенням покарання за образу правоохоронців.

Відповідну пропозицію зробив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, звернувшись до Верховної Ради на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Звернення

"У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон. Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися. М’яч на полі законодаців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями", – написав міністр.

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