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Першим покарають Галушко? У МВС вигадали покарання за мати на поліцію

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 грудня, 23:02
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У Верховній Раді вже лежить відповідний законопроєкт
Монастирський має намір довести до логічного завершення скандал із водієм Галушко / Колаж "Сьогодні"
Монастирський має намір довести до логічного завершення скандал із водієм Галушко / Колаж "Сьогодні"

Скандал з неналежною поведінкою нардепа Миколи Галушко щодо поліцейських може закінчитися введенням покарання за образу правоохоронців.

Відповідну пропозицію зробив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, звернувшись до Верховної Ради на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Звернення

"У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон. Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися. М’яч на полі законодаців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями", – написав міністр.

Ситуація

  • Нагадаємо, рік тому Микола Галушко вчинив скандал із поліцейськими, які зупинили його водія за грубе порушення правил дорожнього руху. Дійшло навіть до образ.
  • Скандал стався і тоді нічим не закінчився 18 грудня 2020 року. І тільки зараз відео з поліцейських камер опинилося у розпорядженні журналістів Українською правди.
  • Також Монастирський розповів, що тепер Печерський районний суд Києва позбавив прав водія нардепа, який дозволяв собі ображати поліцейських.
  • Новий скандал стався буквально через кілька днів після того, як свого посту втратив заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, який також дозволив собі нападки на поліцейських при виконанні.

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