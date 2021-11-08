"Думай-те": Разумков ответил Зеленскому по поводу мандата

Политик заявил, что не собирается сдаваться и будет бороться за мандат

Разумков считает, что забрать мандат у него могут те, кто за него голосовал / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший экс-спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире программы на телеканале "Украина 24" рассказал о том, будет ли он бороться за мандат и дал совет президенту Украины.

Отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он угрозы спикеров от "Слуги народа" лишением мандата на будущем партийном съезде, он ответил.

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"Я за последний месяц часто удивляюсь от того, что происходит в стране, а за последние дни – удивился еще больше. Оказалось, что в Офисе президента проходят совещания, которые посвящены вопросу: "как забрать мандат у Разумкова". Вы знаете, мне становится страшно. Расскажу почему. В стране умирают и болеют от коронавируса люди, идет война, тарифный кризис, нет газа, в экстренном режиме мы включаем российскую и белорусскую электроэнергию, и это всего 5% того, что стоит у нас на повестке", – отметил он.

По его словам, этим должен заниматься офис президента, а не заниматься вопросом, как забрать мандат.

"У них нет для этого законных оснований и они не обращают внимание на закон. А дальше мы посмотрим, я с ними не боролся за должности, потому, что считают, что это всего лишь инструмент. Мандат они мне не давали. Я был первым номером в списке, я прошел парламентскую компанию, президентскую, и, за меня голосовали люди, они мне дали этот мандат и если они будут забирать его у меня, то это будут именно те, кто на следующих выборах будут определятся", – сказал политик.

Также он отметил, что мандат будет бороться, и как бывший политтехнолог президента Украины посоветовал Владимиру Зеленскому думать.

"Думай-те", – сказал Разумков.