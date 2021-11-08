"Думай-те": Разумков ответил Зеленскому по поводу мандата

Бывший экс-спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире программы на телеканале "Украина 24" рассказал о том, будет ли он бороться за мандат и дал совет президенту Украины.
Отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он угрозы спикеров от "Слуги народа" лишением мандата на будущем партийном съезде, он ответил.
"Я за последний месяц часто удивляюсь от того, что происходит в стране, а за последние дни – удивился еще больше. Оказалось, что в Офисе президента проходят совещания, которые посвящены вопросу: "как забрать мандат у Разумкова". Вы знаете, мне становится страшно. Расскажу почему. В стране умирают и болеют от коронавируса люди, идет война, тарифный кризис, нет газа, в экстренном режиме мы включаем российскую и белорусскую электроэнергию, и это всего 5% того, что стоит у нас на повестке", – отметил он.
По его словам, этим должен заниматься офис президента, а не заниматься вопросом, как забрать мандат.
Далее по теме
"У них нет для этого законных оснований и они не обращают внимание на закон. А дальше мы посмотрим, я с ними не боролся за должности, потому, что считают, что это всего лишь инструмент. Мандат они мне не давали. Я был первым номером в списке, я прошел парламентскую компанию, президентскую, и, за меня голосовали люди, они мне дали этот мандат и если они будут забирать его у меня, то это будут именно те, кто на следующих выборах будут определятся", – сказал политик.
Также он отметил, что мандат будет бороться, и как бывший политтехнолог президента Украины посоветовал Владимиру Зеленскому думать.
"Думай-те", – сказал Разумков.
Отставка Разумкова
- Руководство партии "Слуга народа" открыто обвинило спикера парламента Дмитрия Разумкова в диверсии против монобольшинства. А глава Верховной Рады убеждал, что подковерных игр не ведет и действует исключительно согласно букве закона. В "Слуге народа" не один раз были недовольны своим однопартийцем Дмитрием Разумковым.
- Из уст бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова все чаще стали звучать намеки о президентских амбициях. Поэтому неудивительно, что его кандидатуру начали включать в президентские рейтинги.
- Кроме того, Дмитрий Разумков уже не раз рассказывал о своей политической силе, но имена ее главной команды еще не называл.
- 1 ноября он заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить обещания, данные людям и не выполненные партией "Слуга народа", а также намекнул, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.
- Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, с кем ведет переговоры Разумков.
- Недавно Разумков заявил, что не звал в свой новый политический проект журналиста Дмитрия Гордона и известного доктора Евгения Комаровского.
- 5 ноября он сообщил, что создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".