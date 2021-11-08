"Думай-те": Разумков відповів Зеленському з стосовно мандату

Колишній екс-спікер ВР Дмитро Розумков в ефірі програми на телеканалі Україна 24 " розповів про те, чи боротиметься він за мандат і дав пораду президентові України.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи він вважає загрози спікерів від "Слуги народу" позбавленням мандату на майбутньому партійному з'їзді, він відповів.
"Я за останній місяць часто дивуюся від того, що відбувається в країні, а за останні дні – здивувався ще більше. Виявилося, що в Офісі президента проходять наради, які присвячені питанню: "як забрати мандат у Разумкова". Ви знаєте, мені стає лячно. Розкажу чому. У країні вмирають і хворіють від коронавірусу люди, йде війна, тарифна криза, немає газу, в екстреному режимі ми включаємо російську та білоруську електроенергію, і це всього 5% того, що стоїть у нас на порядку денному", – зазначив він.
За його словами, цим має займатися офіс президента, а не займатися питанням, як забрати мандат.
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"У них немає для цього законних підстав і вони не звертають увагу на закон. А далі ми подивимося, я з ними не боровся за посади, тому що вважають, що це лише інструмент. Мандат вони мені не давали. Я був першим номером у списку, я пройшов парламентську кампанію, президентську, і, за мене голосували люди, вони мені дали цей мандат і якщо вони забиратимуть його у мене, то це будуть саме ті, хто на наступних виборах визначиться", – сказав політик.
Також він зазначив, що мандат боротиметься і як колишній політтехнолог президента України порадив Володимиру Зеленському думати.
"Думай-те", – сказав Разумков.
Відставка Разумкова
- Керівництво партії "Слуга народу" відкрито звинуватило спікера парламенту Дмитра Разумкова у диверсії проти монобільшості. А голова Верховної Ради переконував, що підкилимних ігор не веде і діє виключно згідно з буквою закону. У "Слузі народу" неодноразово були незадоволені своїм однопартійцем Дмитром Разумковим.
- З вуст колишнього глави парламенту Дмитра Разумкова все частіше почали звучати натяки на президентські амбіції. Тому не дивно, що його кандидатуру почали включати до президентських рейтингів .
- Крім того, Дмитро Разумков уже неодноразово розповідав про свою політичну силу, але імена її головної команди ще не називав.
- 1 листопада він заявив, що має намір створити свою партію , щоб виконати обіцянки, дані людям та не виконані партією "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.
- Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, з ким веде переговори Розумков .
- Нещодавно Разумков заявив, що не кликав у свій новий політичний проєкт журналіста Дмитра Гордона та відомого доктора Євгена Комаровського.
- 5 листопада він повідомив, що створює в парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".