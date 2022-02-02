Скандальная драка в горсовете Одессы: СМИ узнали, как накажут Дмитрука

По факту драки на заседании земельной комиссии Одесского горсовета, в которой принял участие нардеп Артем Дмитрук, открыто уголовное производство.
Об этом сообщает Думская.
Предварительная квалификация – хулиганство, совершенное группой лиц и сопряженное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия (часть 3 ст. 296 УК Украины).
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По данным источников издания, решается вопрос об объявлении о подозрении народному депутату Артему Дмитруку, который был инициатором потасовки.
Что известно?
- 25 января Артем Дмитрук устроил драку в горсовете Одессы. Нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.
- В результате инцидента несколько сотрудников городского совета и муниципальной охраны получили травмы.
- На время расследования Дмитрук отстранился от МФО "Разумная политика".
Ранее мы сообщали, что народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".
Также напомним, Дмитрук назвал покойного Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился прозвищем "дерьмо".