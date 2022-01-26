Дмитрук отстранился от МФО Разумкова из-за драки в Одессе – что дальше

Нардеп извинился перед теми, кому мог доставить неудобства

Артем Дмитрук (слева) и Дмитрий Разумков (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Внефракционный нардеп и член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук заявил, что приостанавливает свою деятельность в МФО в связи с инцидентом в горсовете Одессы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Как человек принципиальный и законопослушный, я ожидаю честного и объективного расследование инцидента! С этой целью я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Разумная политика". Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях!" – говорится в сообщении.

Также нардеп высказал свою позицию по поводу сложившейся ситуации. По словам Дмитрука, его якобы не пустили на нелегитимную земельную комиссию в Одесском горсовете, поэтому они с помощниками пробивались силой.

"Я всегда боролся с беспределом и незаконной застройке нашей Одессы! Я не боялся воевать против земельной мафии, которая уже который год пытается присвоить себе лакомые кусочки у моря. Именно с этой целью я приехал вчера на заседание земельной комиссии, но меня и мою команду, журналистов , в нарушении Закона пытались не пустить!" – сказал нардеп.

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Дмитрук добавил, что понимает, что как депутат должен был избежать физических методов решения конфликта, но "к сожалению мне пришлось защищать права одесситов единственно доступным способом".

Нардеп добавил, что будет ожидать решения правоохранительных органов. Он также извинился "перед случайными людьми, которые могли пострадать".

Реакция Разумкова

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в курсе того, что Артем Дмитрук приостанавливает свою деятельность в МФО "Разумная политика". Он также прокомментировал инцидент с дракой в горсовете.

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"Объективно он (Артем Дмитрук – Ред.) уже не первый год отстаивает интересы одесситов. Он отстаивает и борется с незаконной застройкой, с незаконным выделением земли. Эта земельная комиссия уже не первый раз пытается провести ее закрыто, так чтобы никто не видел, что там будет происходить, непонятно. Говорят о том, что будут, извините за сленг, пилить, распиливать гектары в Аркадии. И эти скандалы в Одессе, они постоянно находятся в повестке дня", – сказал Разумков.

Он добавил, что вчера, 25 января, Дмитрука не пустили на комиссию и фактически спровоцировали.

"Его большая ошибка и он ее хорошо понимает, сам об этом говорит", – сказал экс-спикер ВР.

Как развивались события?

25 января Артем Дмитрук устроил драку в горсовете Одессы. Сообщалось, что нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.

В результате инцидента несколько сотрудников городского совета и муниципальной безопасности получили травмы разной степени тяжести.

В полиции сообщили, что квалифицировали событие по ч.3 ст. 296 УК (хулиганство).

Ранее мы сообщали, что народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

Также напомним, Дмитрук назвал покойного Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился прозвищем "дерьмо".