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Артема Дмитрука исключили из "Слуги народа"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
16 ноября, 13:45
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Процедуру исключения Дмитрука из состава фракции инициировали вчера, 15 ноября, на заседании "слуг"
Дмитрук в 2019 году вместе со "Слугой народа" попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрук в 2019 году вместе со "Слугой народа" попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Фото: коллаж "Сегодня"

Народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из фракции "Слуга народа". Соответствующее объявление сделал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Дмитрук был избран в Раду Киевского района города Одесса. Вошел в МФО экс-спикера Дмитрия Разумкова.

Чем отличился Дмитрук

  • Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук в последнее время все чаще начал идти вразрез с коллегами по парламентской фракции.
  • В частности, он не поддержал коллег по фракции и проголосовал против отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, а также воздержался при голосовании за назначение вице-спикером парламента нардепа и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
  • Кроме того, Дмитрук комментируя скандал с заявлением ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" Мирославы Барчук, что Офис президента оказывает давление на СМИ и контролирует выступления в эфирах нардепов "Слуги народа", рассказал журналистам, что члены президентской фракции получали "темники" с рекомендациями о том, что говорить публично, а о чем необходимо молчать.
  • Также Дмитрук назвал покойного художника Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился получением прозвища "дерьмо".

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