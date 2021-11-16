Артема Дмитрука исключили из "Слуги народа"

Дмитрук в 2019 году вместе со "Слугой народа" попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Фото: коллаж "Сегодня"
Народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из фракции "Слуга народа". Соответствующее объявление сделал первый вице-спикер Александр Корниенко.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Дмитрук был избран в Раду Киевского района города Одесса. Вошел в МФО экс-спикера Дмитрия Разумкова.
Далее по теме
Чем отличился Дмитрук
- Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук в последнее время все чаще начал идти вразрез с коллегами по парламентской фракции.
- В частности, он не поддержал коллег по фракции и проголосовал против отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, а также воздержался при голосовании за назначение вице-спикером парламента нардепа и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
- Кроме того, Дмитрук комментируя скандал с заявлением ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" Мирославы Барчук, что Офис президента оказывает давление на СМИ и контролирует выступления в эфирах нардепов "Слуги народа", рассказал журналистам, что члены президентской фракции получали "темники" с рекомендациями о том, что говорить публично, а о чем необходимо молчать.
- Также Дмитрук назвал покойного художника Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился получением прозвища "дерьмо".