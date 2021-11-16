Артема Дмитрука исключили из "Слуги народа"

Процедуру исключения Дмитрука из состава фракции инициировали вчера, 15 ноября, на заседании "слуг"

Дмитрук в 2019 году вместе со "Слугой народа" попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Фото: коллаж "Сегодня"

Народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из фракции "Слуга народа". Соответствующее объявление сделал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Дмитрук был избран в Раду Киевского района города Одесса. Вошел в МФО экс-спикера Дмитрия Разумкова.

Чем отличился Дмитрук