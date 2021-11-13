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Долгожданная премьера: расследователи Bellingcat покажут, кто слил "вагенровцев"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
13 ноября, 18:20
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Отчет будет опубликован в начале следующей недели
Стало известно, когда выйдет фильм
Стало известно, когда выйдет фильм / Фото: Коллаж: Сегодня

На следующей недели Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародует свое расследование о "Вагнергейте". Об этом сообщается в Twitter Bellingcat.

"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет Вагнергейт, в котором подробно описывается, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", — говорится в сообщении.

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Задержание "вагнеровцев" и провал спецоперации

  • Задержание "вагнеровцев" произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправиться дальше. Украинские спецслужбы планировали, что как только самолет вылетит из Минска, его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.

  • В ночь с 23 на 24 июля 2020 года боевики прибыли в Минск и 24-го должен был состояться рейс в Стамбул (а по факту – в Киев). А 24 июля на Банковой состоялось совещание, где президенту докладывали об этой спецоперации. Там присутствовали начальник Главного управления разведки Василий Бурба, участник операции, первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий, глава ОПУ Андрей Ермак, начальник комитета по разведке – первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель главы ОПУ Роман Машовец. В кабинете также находилась секретарь президента Мария Левченко. В результате боевики не прилетели в Киев.

  • Потом началась эпопея с переговорами о выдаче наемников Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко сначала даже был не против, но потом резко изменил свою позицию и отпустил их в Россию.
  • После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.

Напомним, 10 сентября Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было. Также она рассказала о роли Порошенко в этой истории с российскими наемниками.

Также недавно на американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором идет речь о том, что якобы США помогали Украине в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", и рассказал, как сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко о заезде в его страну боевиков.

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