Довгоочікувана прем'єра: розслідувачі Bellingcat покажуть, хто злив "вагенрівців"

Наступного тижня Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднить своє розслідування про "Вагнергейт". Про це повідомляється в Twitter Bellingcat.
"На початку наступного тижня буде опубліковано наш довгоочікуваний звіт Вагнергейт, в якому детально описується, що призвело до арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі в липні 2020 року", – йдеться у повідомленні.
Затримання "вагнерівців" і провал спецоперації
- Затримання "вагнерівців" відбулося в Мінську 29 липня 2020 року, коли група з 32 осіб прилетіла у столицю Білорусі транзитом, щоб вирушити далі. Українські спецслужби планували, що як тільки літак вилетить з Мінська, його екстрено посадять у Києві для арешту бойовиків.
Вночі проти 24 липня 2020 року бойовики прибули до Мінська і 24-го мав бути рейс до Стамбула (а фактично до Києва). А 24 липня на Банковій відбулася нарада, де президенту доповідали про цю спецоперацію. Там були присутні начальник Головного управління розвідки Василь Бурба, учасник операції, перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький, глава ОПУ Андрій Єрмак, начальник комітету з розвідки – перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, заступник голови ОПУ Роман Машовець. У кабінеті також перебувала секретарка президента Марія Левченко. В результаті бойовики не прилетіли до Києва.
- Потім почалася епопея з переговорами про видачу найманців Україні. Білоруський президент Олександр Лукашенко навіть спочатку був не проти, але потім різко змінив свою позицію і відпустив їх в Росію.
- Після гучного провалу спецоперації Банкову звинувачували в зливі секретної інформації, в Офісі президента навіть відхрещувалися від такої спецоперації в принципі.
- Нагадаємо, 10 вересня Безугла заявляла, що нібито спецоперації щодо "вагнерівцаів" не було. Також вона розповіла про роль Порошенка в цій історії з російськими найманцями.
- Також нещодавно на американському телеканалі CNN вийшов сюжет, в якому йдеться про те, що нібито США допомагали Україні в спецоперації із затримання "вагнерівців".
Реакція Зеленського
Президент Володимир Зеленський заявив, що не має стосунку до зриву спецоперації із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", і розповів, як повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко про заїзд до його країни бойовиків.