"Я не брав участі в російській спецоперації": Зеленський про ситуацію з "вагнерівцями"

Глава держави розповів про дзвінок до Лукашенка і як він його попередив про російських бойовиків

Зеленський не зривав спецоперацію із затримання бойовиків. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", і розповів, як повідомив президенту Білорусі Олександру Лукашенку про заїзд в його країну бойовиків. Про це він розповів на пресконференції в Трускавці.

Він зазначив, що обговорення спецоперації з Лукашенком було коротким.

"Я точно не брав участі в російській операції, я в принципі в російські операціях не беру участі. Моє обговорення спецоперації щодо "вагнерівців" було з Лукашенком по телефону, коли ці люди заїхали на територію Білорусі, в автобусах секретні агенти. Ми розуміли щодо справ цих бойовиків, ця інформація давно є в державі. Йому (Лукашенку) сказав: там у вас бойовики, у нас є інформація. Він мені сказав: "Так, ми вивчимо це питання і зробимо все можливе". Після цього – все", – сказав Зеленський.

Затримання "вагнерівців" і провал спецоперації

Затримання "вагнерівців" відбулося в Мінську 29 липня 2020 року, коли група з 32 осіб прилетіла у столицю Білорусі транзитом, щоб вирушити далі. Українські спецслужби планували, що як тільки літак вилетить з Мінська, його екстрено посадять у Києві для арешту бойовиків.

Реклама Вночі проти 24 липня 2020 року бойовики прибули до Мінська і 24-го мав бути рейс до Стамбула (а фактично до Києва). А 24 липня на Банковій відбулася нарада, де президенту доповідали про цю спецоперацію. Там були присутні начальник Головного управління розвідки Василь Бурба, учасник операції, перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький, глава ОПУ Андрій Єрмак, начальник комітету з розвідки – перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, заступник голови ОПУ Роман Машовець. У кабінеті також перебувала секретарка президента Марія Левченко. В результаті бойовики не прилетіли до Києва.

Потім почалася епопея з переговорами про видачу найманців Україні. Білоруський президент Олександр Лукашенко навіть спочатку був не проти, але потім різко змінив свою позицію і відпустив їх в Росію.

Після гучного провалу спецоперації Банкову звинувачували в зливі секретної інформації, в Офісі президента навіть відхрещувалися від такої спецоперації в принципі.

Нагадаємо, 10 вересня Безугла заявляла, що нібито спецоперації щодо "вагнерівцаів" не було. Також вона розповіла про роль Порошенка в цій історії з російськими найманцями.

Також нещодавно на американському телеканалі CNN вийшов сюжет, в якому йдеться про те, що нібито США допомагали Україні в спецоперації із затримання "вагнерівців".