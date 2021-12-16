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Депутаты продлили себе новогодние каникулы: сколько будут гулять

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
16 декабря, 19:51
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Парламентарии не будут собираться на пленарные заседания больше месяца
Депутаты приняли проект постановления об изменении календарного плана
Депутаты приняли проект постановления об изменении календарного плана / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения шестой сессии парламента девятого созыва, отложив пленарные заседания еще на неделю. Соответствующее постановление №6429 поддержали на заседании Рады в четверг 243 депутата, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно информации, размещенной на сайте Рады, инициаторами проекта постановления №6429 стали народные депутаты Ярослав Железняк (фракция "Голос"), Виктор Бондарь и Тарас Батенко (депутатская группа "Доверие").

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"Первые пленарные заседания Верховной Рады после Нового года состоятся с 24 по 28 января. В то же время, на неделю с 17 по 21 января предусмотрена работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). 28 января Рада закроет текущую сессию, новая сессия начнется с 1 февраля", – говорится в постановлении.

Принятие проекта постановления позволит более эффективно организовать работу Верховной Рады в январе 2022 года.

В этом месяце парламент уже вносил изменения в календарный план на январь отменив запланированную сессионную неделю с 11 по 14 января. Вместо заседаний нардепы якобы должны были работать с избирателями. В то же время пленарную неделю тогда перенесли на 17 – 21 января.

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А что в Раде

16 декабря Верховная Рада Украины не могла начать свою работу из-за того, что депутаты от "Европейской солидарности", ОПЗЖ и "Батькивщины" обсуждали со спикером парламента Русланом Стефанчуком запуск канала "Рада". Парламент не работал 2,5 часа.

14 декабря председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что "СН" не планирует делать никакое "итоговое мероприятие" года, а также праздновать. "Если мы сделаем итоговое мероприятие, какой-нибудь фуршет, нам скажут, что это новогодний корпоратив. Не сделаем фуршет – скажут, что был какой-то праздник. Поэтому решили, что не будем, – отмечал он

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