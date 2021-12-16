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Депутати продовжили собі новорічні канікули: скільки гулятимуть

Наталія Магдик Наталія Магдик
16 грудня, 19:51
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Парламентарі не збиратимуться на пленарні засідання більше місяця
Депутати ухвалили проект постанови про зміну календарного плану
Депутати ухвалили проект постанови про зміну календарного плану / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення шостої сесії парламенту дев'ятого скликання, відклавши пленарні засідання ще на тиждень. Відповідну ухвалу №6429 підтримали на засіданні Ради 243 депутати, повідомляє прес-служба парламенту.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Ради, ініціаторами проекту постанови №6429 стали народні депутати Ярослав Желєзняк (фракція "Голос"), Віктор Бондар та Тарас Батенко (депутатська група "Довіра").

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"Перші пленарні засідання Верховної Ради після Нового року відбудуться з 24 по 28 січня. У той же час, на тиждень з 17 по 21 січня передбачено роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). сесія розпочнеться з 1 лютого", – йдеться у ухвалі.

Ухвалення проекту постанови дозволить більш ефективно організувати роботу Верховної Ради у січні 2022 року.

Цього місяця парламент вже вносив зміни до календарного плану на січень, скасувавши запланований сесійний тиждень з 11 по 14 січня. Замість засідань нардепи нібито мали працювати з виборцями. Водночас, пленарний тиждень тоді перенесли на 17 – 21 січня.

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А що в Раді

16 грудня Верховна Рада України не могла розпочати свою роботу через те, що депутати від "Європейської солідарності", ОПЗЖ та "Батьківщини" обговорювали зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком запуск каналу "Рада". Рада не працювала 2,5 години.

14 грудня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що "СН" не планує робити жодного "підсумкового заходу" року, а також святкувати. "Якщо ми зробимо підсумковий захід, якийсь фуршет, нам скажуть, що це новорічний корпоратив. Не зробимо фуршет – скажуть, що було якесь свято. Тому вирішили, що не будемо, – наголошував він

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