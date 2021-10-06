Чуть не прибило: на журналистов с окон Укрэксимбанка свалился вазон (видео)

Для двух журналистов едва не закончился печально протест под банком

Вазон чудом не упал на голову журналистам. Коллаж "Сегодня"

На митинге под здание Укрэксимбанка из окна свалился вазон, которые едва не попал в журналистов. Об этом сообщает кореспондент "Сегодня" с места события.

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Представители СМИ пришли на протест к Укрэксимбанку. Под зданием стояла главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева с коллегой – именно по ним едва не попал вазон.

Отметим, что сегодня журналисты собрались на митинг и требуют отставки главы банка Евгения Мецгера за его скандальное поведение на интервью.

С чего начался скандал

Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.

В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.

В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.