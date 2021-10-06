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Мало не прибило: на журналістів з вікон Укрексімбанку звалився вазон (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
6 жовтня, 14:04
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Для двох журналістів ледь не закінчився сумно протест під банком
Вазон дивом не впав на голову журналістам. Колаж "Сьогодні"
Вазон дивом не впав на голову журналістам. Колаж "Сьогодні"

На мітингу під будівлю Укрексімбанку з вікна звалився вазон, який ледь не потрапив в журналістів. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця події.

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Представники ЗМІ прийшли на протест до Укрексімбанку. Під будівлею стояла головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва з колегою – саме в них ледь не потрапив вазон.

Відзначимо, що сьогодні журналісти зібралися на мітинг і вимагають відставки глави банку Євгена Мецгера за його скандальну поведінку на інтерв'ю.

З чого почався скандал

  • Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
  • За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
  • У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в рамках відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанка склав повноваження на час розслідування.
  • В Офісі президента теж заявили, що Мецгер повинен бути відсторонений і зазначили, що така поведінка топ-менеджера неприпустима.

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