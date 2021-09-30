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"Были жесткие дискуссии": Разумков и Зеленский говорили на повышенных тонах

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
30 сентября, 09:52
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Глава парламента не боится высказать президенту свое мнение, иногда едва не доходило до конфликта
У Разумкова с Зеленским тоже не все гладко. Коллаж "Сегодня"
У Разумкова с Зеленским тоже не все гладко. Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков конфликтует не только со "слугами народа", но и бывали жесткие разговоры с президентом Владимиром Зеленским при обсуждении каких-то позиций, мнения по которым у них расходились.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

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По его словам, он может быть оппозицией и в "слуге народа", и к президенту, если происходят вещи, которые вызывают у спикера "какой-то диссонанс". По его словам, из-за расхождения в позициях даже бывали жесткие разговоры с президентом.

"Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие дискуссии", – сказал Разумков.

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На уточняющий вопрос, переходили ли такие разговоры на повышенные тона, он ответил: "И такое было, но не критично, назовем это так".

"Смотрите, разные случаи были. Я не припомню сейчас точно, какие вопросы мы обсуждали. Но я всегда считаю дискуссию правильной вещью. И не всегда я прав. И тебе нужно слушать. Вы говорите о команде. А я действительно считаю, что надо слышать другие мысли для того, чтобы сформировать правильное решение", – объяснил спикер парламента.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

  • Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".
  • Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
  • Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.
  • Теперь дошло до того, что Разумкова не пригласили на съезд в Трускавце. Но если он туда таки попадет, то его там ждет неприятный разговор, могут даже поднять вопрос его отставки.

Как мы уже писали, в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.

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