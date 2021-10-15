Будут отставки и тюремные сроки. Данилов рассказал, что сделают после СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в апреле, когда впервые применили санкции в отношении контрабандистов, поступления с таможни выросли на 47 миллиардов.
Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера".
"Мы бы хотели, чтобы это (поступления – ред.) было больше. Вопрос был поднят, оно не находится где-то под сукном. Вопрос на контроле у президента", – добавил Данилов.
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Также он отметил, что будут встречи с руководителем таможни, министром финансов, председателем Службы безопасности, представителями СНБО и представителями Офиса, где будут оговорены вопросы усиления кадрового потенциала нашей таможни.
"Я думаю, что определенные лица потеряют свои должности. Вторая ситуация: президент настаивает, что должен на законодательном уровне решиться вопрос, когда люди за эти преступления должны отправляться в тюрьму. На сегодняшний день у нас слишком либеральное законодательство, люди им пользуются", – подытожил Данилов.
Борьба с контрабандой
- 3 октября в Черновицкой области пограничники со стрельбой задерживали контрабандистов. К операции пришлось привлечь нацгвардейцев.
- Чуть ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", потрясая блоком контрабандных сигарет, заявил, что никакой борьбы с контрабандистами не ведется.
- В июле сообщалось об остановке контрабанды брендовой электроники и табака из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту "Борисполь".