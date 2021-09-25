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Гончаренко подарил контрабандные сигареты "слугам народа" в прямом эфире

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 сентября, 01:12
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Специально перед эфиром у Савика Шустера политик нашел, где купить сигареты без акциза
Гончаренко принес в студию контрабандные сигареты / Коллаж "Сегодня"
Гончаренко принес в студию контрабандные сигареты / Коллаж "Сегодня"

Закон про деолигархизацию, который был принят Верховной Радой 23 сентября, можно сравнить с реформой на таможне, которая ничего не дала.

Такое мнение высказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", потрясая блоком контрабандных сигарет.

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"Полгода назад власть заявила, что поборола контрабанду. Было заявлено: "Все, мы победили контрабанду. Контрабанда СТОП. Мы список контрабандистов составили, всех их к стене, сейчас лопнет бюджет от денег". Прошло полгода. За полгода увеличились поступления в бюджет? Лопнул бюджет от денег? Нет. А может быть исчезла контрабанда? Я сегодня утром заехал на метро "Дорогожичи" и купил этот блок контрабандных сигарет, без акциза и по цене вдвое дешевле. Ничего не изменилось. А что же изменилось, друзья? Вместо тех контрабандистов, которые плохо делились с Офисом президента, пришли контрабандисты, которые хорошо делятся с Офисом президента. И теперь то же самое они хотят сделать с олигархами: плохих олигархов поменять на хороших", – заявил Гончаренко в эфире.

Дебаты вокруг закона №5599

  • Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что принятый Верховной Радой 23 сентября закон №5599 будет легко отменен Конституционным судом.
  • Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховной Раде придется переголосовать законопроект №5599 об олигархах, который был принят во втором чтении. Это необходимо сделать потому, что были приняты лишние правки – в законе теперь существуют разные редакции о признании человека олигархом.
  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что использованную в парламенте процедуру при голосовании за этот законопроект невозможно назвать нормальным подходом. Тем не менее решение ВР принято и дальше уже вступает в действие норма закона, которая предусматривает, что этим должен заниматься НАЗКа.

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