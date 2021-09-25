Гончаренко подарил контрабандные сигареты "слугам народа" в прямом эфире

Специально перед эфиром у Савика Шустера политик нашел, где купить сигареты без акциза

Гончаренко принес в студию контрабандные сигареты / Коллаж "Сегодня"

Закон про деолигархизацию, который был принят Верховной Радой 23 сентября, можно сравнить с реформой на таможне, которая ничего не дала.

Такое мнение высказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", потрясая блоком контрабандных сигарет.

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"Полгода назад власть заявила, что поборола контрабанду. Было заявлено: "Все, мы победили контрабанду. Контрабанда СТОП. Мы список контрабандистов составили, всех их к стене, сейчас лопнет бюджет от денег". Прошло полгода. За полгода увеличились поступления в бюджет? Лопнул бюджет от денег? Нет. А может быть исчезла контрабанда? Я сегодня утром заехал на метро "Дорогожичи" и купил этот блок контрабандных сигарет, без акциза и по цене вдвое дешевле. Ничего не изменилось. А что же изменилось, друзья? Вместо тех контрабандистов, которые плохо делились с Офисом президента, пришли контрабандисты, которые хорошо делятся с Офисом президента. И теперь то же самое они хотят сделать с олигархами: плохих олигархов поменять на хороших", – заявил Гончаренко в эфире.

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