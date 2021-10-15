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Будуть відставки і тюремні терміни. Данилов розповів, що зроблять після РНБО

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
15 жовтня, 22:41
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Данилов розповів про санкції для контрабандистів
Секретар РНБО Олексій Данилов
Секретар РНБО Олексій Данилов / Фото: president.gov.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов розповів, що в квітні, коли вперше застосували санкції стосовно контрабандистів, надходження з митниці зросли на 47 мільярдів.

Про це він заявив в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Ми б хотіли, щоб це (надходження – ред.) було більше. Питання було піднято, воно не знаходиться десь під сукном. Питання на контролі у президента", – додав Данілов.

Також він зазначив, що будуть зустрічі з керівником митниці, міністром фінансів, головою Служби безпеки, представниками РНБО і представниками Офісу, де будуть обговорені питання посилення кадрового потенціалу нашої митниці.

"Я думаю, що певні особи втратять свої посади. Друга ситуація: президент наполягає, що має буде на законодавчому рівні вирішено питання, коли люди за ці злочині мають відправлятися до в’язниці. На сьогоднішній день у нас занадто ліберальне законодавство, люди ним користуються", – підсумував Данилов.

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Боротьба з контрабандою

  • 3 жовтня у Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. До операції довелося залучити нацгвардійців.
  • Трохи раніше народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гочаренко у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна", потрясаючи блоком контрабандних сигарет, заявив, що ніякої боротьби з контрабандистами не ведеться.
  • У липні повідомлялося про зупинку контрабанди брендової електроніки і тютюну з Об'єднаних Арабських Еміратів в аеропорту "Бориспіль".

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