Будуть відставки і тюремні терміни. Данилов розповів, що зроблять після РНБО

Данилов розповів про санкції для контрабандистів

Секретар РНБО Олексій Данилов / Фото: president.gov.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов розповів, що в квітні, коли вперше застосували санкції стосовно контрабандистів, надходження з митниці зросли на 47 мільярдів.

Про це він заявив в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Ми б хотіли, щоб це (надходження – ред.) було більше. Питання було піднято, воно не знаходиться десь під сукном. Питання на контролі у президента", – додав Данілов.

Також він зазначив, що будуть зустрічі з керівником митниці, міністром фінансів, головою Служби безпеки, представниками РНБО і представниками Офісу, де будуть обговорені питання посилення кадрового потенціалу нашої митниці.

"Я думаю, що певні особи втратять свої посади. Друга ситуація: президент наполягає, що має буде на законодавчому рівні вирішено питання, коли люди за ці злочині мають відправлятися до в’язниці. На сьогоднішній день у нас занадто ліберальне законодавство, люди ним користуються", – підсумував Данилов.

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Боротьба з контрабандою