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Боевики боятся воевать за Россию – министр объяснил, что их так напугало

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 декабря, 11:09
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Резников четко дал понять, что Украина не нарушает Минские соглашения, но оккупантов будет наказывать за провокации
Боевики в ужасе от "Байрактаров" ВСУ. Коллаж "Сегодня"
Боевики в ужасе от "Байрактаров" ВСУ. Коллаж "Сегодня"

После того, как Украина впервые применила беспилотник Bayraktar на Донбассе, боевики стали бояться записываться в оккупационные войска.

Об этом рассказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству министр обороны Алексей Резников.

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"Мы не нарушаем Минские договоренности, мы не атакуем в зоне ООС. В случае, если враг, оккупационные войска, нарушают режим тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК и ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение "Минска", – сказал он.

Резников отметил, что если эти предупреждения не срабатывают, Украина руководствуется Уставом ООН о праве на самозащиту и применяет все необходимые силы и средства.

"Мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по артиллерийской установке (боевиков). По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках – они понимают, чем это может кончиться", – подчеркнул министр.

ВСУ применили "Байрактар"

  • Украинские военные 26 октября впервые применил на Донбассе беспилотник, купленный у Турции. После того, как враг наносил удары из артиллерии и отказывался прекратить огонь, ВСУ с целью принуждения врага к прекращению огня по приказу главнокомандующего ВСУ применили Bayraktar. БПЛА не пересек линии столкновения и управляемой бомбой с 15 километров уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.
  • Согласно данным штаба ООС, после применения Украиной "Байрактара" оккупационные войска усилили обстрелы на фронте, все чаще применяют запрещенное вооружение, бьют по мирным жителям. Читайте подробнее в нашей статье, почему Россия пришла в ужас от атаки беспилотника "Байрактар".
  • В то же время Резников заявлял, что Украина закупит новую партию "Байрактаров". министр обороны рассказал, что это будет совместный проект с Турцией.

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