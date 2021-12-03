Боевики боятся воевать за Россию – министр объяснил, что их так напугало

Резников четко дал понять, что Украина не нарушает Минские соглашения, но оккупантов будет наказывать за провокации

Боевики в ужасе от "Байрактаров" ВСУ. Коллаж "Сегодня"

После того, как Украина впервые применила беспилотник Bayraktar на Донбассе, боевики стали бояться записываться в оккупационные войска.

Об этом рассказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству министр обороны Алексей Резников.

Реклама

"Мы не нарушаем Минские договоренности, мы не атакуем в зоне ООС. В случае, если враг, оккупационные войска, нарушают режим тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК и ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение "Минска", – сказал он.

Резников отметил, что если эти предупреждения не срабатывают, Украина руководствуется Уставом ООН о праве на самозащиту и применяет все необходимые силы и средства.

"Мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по артиллерийской установке (боевиков). По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках – они понимают, чем это может кончиться", – подчеркнул министр.

ВСУ применили "Байрактар"