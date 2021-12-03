Боевики боятся воевать за Россию – министр объяснил, что их так напугало

После того, как Украина впервые применила беспилотник Bayraktar на Донбассе, боевики стали бояться записываться в оккупационные войска.
Об этом рассказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству министр обороны Алексей Резников.
"Мы не нарушаем Минские договоренности, мы не атакуем в зоне ООС. В случае, если враг, оккупационные войска, нарушают режим тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК и ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение "Минска", – сказал он.
Резников отметил, что если эти предупреждения не срабатывают, Украина руководствуется Уставом ООН о праве на самозащиту и применяет все необходимые силы и средства.
Далее по теме
"Мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по артиллерийской установке (боевиков). По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках – они понимают, чем это может кончиться", – подчеркнул министр.
ВСУ применили "Байрактар"
- Украинские военные 26 октября впервые применил на Донбассе беспилотник, купленный у Турции. После того, как враг наносил удары из артиллерии и отказывался прекратить огонь, ВСУ с целью принуждения врага к прекращению огня по приказу главнокомандующего ВСУ применили Bayraktar. БПЛА не пересек линии столкновения и управляемой бомбой с 15 километров уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.
- Согласно данным штаба ООС, после применения Украиной "Байрактара" оккупационные войска усилили обстрелы на фронте, все чаще применяют запрещенное вооружение, бьют по мирным жителям. Читайте подробнее в нашей статье, почему Россия пришла в ужас от атаки беспилотника "Байрактар".
- В то же время Резников заявлял, что Украина закупит новую партию "Байрактаров". министр обороны рассказал, что это будет совместный проект с Турцией.