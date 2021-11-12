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Резников: Украина закупит новую партию "Байрактаров"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
12 ноября, 20:49
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Новый министр обороны рассказал, что это будет совместный проект с Турцией
Резников подтвердил, что Украина массово поставит на вооружение "Байрактары" / Коллаж "Сегодня"
Резников подтвердил, что Украина массово поставит на вооружение "Байрактары" / Коллаж "Сегодня"

Украина продолжит вооружать свою армию ударными беспилотниками "Байрактарами", политический эффект от применения одного из которых на Донбассе превзошел все ожидания. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина дополнительно планирует приобрести эти беспилотники у Турции в следующем году.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

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Совместный проект

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для комплектации "Байрактаров". Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские "Байрактары", подчеркиваю. То есть, изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных Сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН", — заявил Резников во время посещения зоны проведения Операции Объединенных сил.

В свою очередь, Главнокомандующий ВС Украины заверил, что Вооруженные Силы находятся в постоянной готовности к применению ударного дрона в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

"Мы к этому шли не один день и не два. Готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы", – отметил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

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