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Резніков: Україна закупить нову партію "Байрактарів"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
12 листопада, 20:49
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Новий міністр оборони розповів, що це буде спільний проєкт із Туреччиною
Резніков підтвердив, що Україна масово поставить на озброєння "Байрактари" / Колаж "Сьогодні"
Резніков підтвердив, що Україна масово поставить на озброєння "Байрактари" / Колаж "Сьогодні"

Україна продовжуватиме озброювати свою армію ударними безпілотниками "Байрактарами", політичний ефект від застосування одного з яких на Донбасі перевершив усі очікування. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна додатково планує придбати ці безпілотники у Туреччини наступного року.

Про це повідомляється на сайт Міністерства оборони України.

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Спільний проєкт

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування "Байрактарів". Ми ще додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Байрактари, підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних Сил України. Вони будуть застосовуватися, оскільки ми маємо боронити нашу незалежність, у тому числі, відповідно до 51 статті статуту ООН", – заявив Резніков під час відвідування зони проведення Операції Об'єднаних сил.

У свою чергу Головнокомандувач ЗС України запевнив, що Збройні Сили перебувають у постійній готовності до застосування ударного дрона у разі провокативних дій з боку збройних формувань РФ.

"Ми до цього йшли не один день і не два, готувалися, напрацьовуємо тактику застосування, напрацьовуємо методику. Попереду ще дуже багато цікавої для нас роботи", – зазначив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

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Страшні "Байрактари"

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