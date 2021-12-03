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Бойовики бояться воювати за Росію – міністр пояснив, що їх так налякало

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 грудня, 11:09
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Резніков чітко дав зрозуміти, що Україна не порушує Мінські угоди, але окупантів каратиме за провокації
Бойовики нажахані "Байрактарами" ЗСУ. Колаж "Сьогодні"
Бойовики нажахані "Байрактарами" ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

Після того, як Україна вперше застосувала безпілотник Bayraktar на Донбасі, бойовики стали боятися записуватися в окупаційні війська

Про це розповів у Верховній Раді під час Години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков.

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"Ми не порушуємо Мінські домовленості, ми не атакуємо у зоні ООС. Якщо ворог, окупаційні війська, порушують режим тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК і ОБСЄ, щоб вони припинили порушення "Мінська", – сказав він.

Резніков зазначив, що якщо ці попередження не спрацьовують, Україна керується Статутом ООН про право на самозахист та застосовує усі необхідні сили та засоби.

"Ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по артилерійській установці (бойовиків). За даними нашої розвідки, сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках – вони розуміють, чим це може скінчитися", – наголосив міністр.

ЗСУ застосували "Байрактар"

  • Українські військові 26 жовтня вперше застосували на Донбасі безпілотник, куплений у Туреччини. Після того, як ворог завдав ударів з артилерії та відмовлявся припинити вогонь, ЗСУ з метою примусу ворога до припинення вогню за наказом головнокомандувача ЗСУ застосували Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.
  • За даними штабу ООС, після застосування Україною "Байрактара" окупаційні війська посилили обстріли на фронті, дедалі частіше застосовують заборонене озброєння, б'ють по мирних жителях. Читайте детальніше у нашій статті, чому Росія жахнулася від атаки безпілотника "Байрактар".
  • Водночас Резніков заявляв, що Україна закупить нову партію "Байракторів". Міністр оборони розповів, що це буде спільний проєкт із Туреччиною.

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