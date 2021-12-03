Бойовики бояться воювати за Росію – міністр пояснив, що їх так налякало

Резніков чітко дав зрозуміти, що Україна не порушує Мінські угоди, але окупантів каратиме за провокації

Бойовики нажахані "Байрактарами" ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

Після того, як Україна вперше застосувала безпілотник Bayraktar на Донбасі, бойовики стали боятися записуватися в окупаційні війська

Про це розповів у Верховній Раді під час Години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков.

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"Ми не порушуємо Мінські домовленості, ми не атакуємо у зоні ООС. Якщо ворог, окупаційні війська, порушують режим тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК і ОБСЄ, щоб вони припинили порушення "Мінська", – сказав він.

Резніков зазначив, що якщо ці попередження не спрацьовують, Україна керується Статутом ООН про право на самозахист та застосовує усі необхідні сили та засоби.

"Ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по артилерійській установці (бойовиків). За даними нашої розвідки, сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках – вони розуміють, чим це може скінчитися", – наголосив міністр.

ЗСУ застосували "Байрактар"