Бойовики бояться воювати за Росію – міністр пояснив, що їх так налякало

Після того, як Україна вперше застосувала безпілотник Bayraktar на Донбасі, бойовики стали боятися записуватися в окупаційні війська
Про це розповів у Верховній Раді під час Години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков.
"Ми не порушуємо Мінські домовленості, ми не атакуємо у зоні ООС. Якщо ворог, окупаційні війська, порушують режим тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК і ОБСЄ, щоб вони припинили порушення "Мінська", – сказав він.
Резніков зазначив, що якщо ці попередження не спрацьовують, Україна керується Статутом ООН про право на самозахист та застосовує усі необхідні сили та засоби.
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"Ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по артилерійській установці (бойовиків). За даними нашої розвідки, сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках – вони розуміють, чим це може скінчитися", – наголосив міністр.
ЗСУ застосували "Байрактар"
- Українські військові 26 жовтня вперше застосували на Донбасі безпілотник, куплений у Туреччини. Після того, як ворог завдав ударів з артилерії та відмовлявся припинити вогонь, ЗСУ з метою примусу ворога до припинення вогню за наказом головнокомандувача ЗСУ застосували Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.
- За даними штабу ООС, після застосування Україною "Байрактара" окупаційні війська посилили обстріли на фронті, дедалі частіше застосовують заборонене озброєння, б'ють по мирних жителях. Читайте детальніше у нашій статті, чому Росія жахнулася від атаки безпілотника "Байрактар".
- Водночас Резніков заявляв, що Україна закупить нову партію "Байракторів". Міністр оборони розповів, що це буде спільний проєкт із Туреччиною.