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Байден проведет срочный разговор с партнерами НАТО и ЕС из-за Украины

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 18:55
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В беседе с Байденом примут участие девять мировых лидеров
Дж Байден решил переговорить с европейскими коллегами
Дж Байден решил переговорить с европейскими коллегами / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Джо Байден проведет телефонный разговор с европейскими лидерами в пятницу 11 февраля. Об этом сообщил журналист CNN Кевин Липтак на своей странице в Twitter.

В беседе примут участие премьер Канады Джастин Трюдо, лидеры Франции Эммануэль Макрон, Германии — Олаф Шольц, Великобритании — Борис Джонсон, Италии — Марио Драги, Польши — Анджей Дуда, Румынии — Клаус Йоханнис, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Цель беседы — обсудить украинский кризис и усилия по "дипломатии и сдерживанию".

Опасность для Украины

Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. Также РФ стянули войска в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость – 2022".

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3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и этим оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Путин собрал 100-тысячную армию возле Украины. Он также рассказал о безопасности внутри государства и у его границ.

Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.

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Власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Ранее то же самое посоветовали своим гражданам США.

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