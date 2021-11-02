Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Арахамия "прокачал" свой внедорожник после покушения на Шефира: СМИ показали фото

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
2 ноября, 15:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Политик покрыл броней свой внедорожник Toyota
Политик решил перестраховаться после покушения на своего коллегу
Политик решил перестраховаться после покушения на своего коллегу / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, после покушения на советника президента Сергея Шефира, "забронировал" свой внедорожник. Об этом сообщает издание Страна.

Политик приехал в Верховную Раду на своем Toyota Land Cruiser 200, и судя по толщине стекла, его личное авто стало бронированным.

Реклама

При этом, нардеп снял с крыши мощные антенны для подавления сигналa GPS, чтобы ее не могли подорвать при помощи дистанционного устройства или не прослушивали разговоры по мобильному.

Не исключено, что соратник Владимира Зеленского усилил меры безопасности после покушения на советника президента Сергея Шефира.

Реклама

Ранее он сообщал, что обнаружил устройство слежения на своем автомобиле.

Арахамия за рулем

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте предпочитает сам управлять джипом. Водит он лихо и за одну поездку нарушает сразу несколько пунктов ПДД. Политик разгоняется до 126 км/час. При этом редко включает поворотники и часто звонит по телефону за рулем.

В марте Арахамия в центре Киева припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что патрульные отреагировали на нарушения и Арахамию привлекли к ответственностисогласно требованиям действующего законодательства. Административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и оплачено на месте с помощью электронного терминала. Штраф составил 510 грн.

Реклама

Нападение на Шефира

  • Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
  • Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
  • Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
  • Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
  • Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

2 ноября 1991. По случаю годовщины провозглашения ЗУНР в Оперном театре Львова состоялся праздничный концерт...

Погрузиться в тот день
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3697

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

152 534

заболело за неделю в Украине

+7%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять