Арахамия "прокачал" свой внедорожник после покушения на Шефира: СМИ показали фото

Политик покрыл броней свой внедорожник Toyota

Политик решил перестраховаться после покушения на своего коллегу / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, после покушения на советника президента Сергея Шефира, "забронировал" свой внедорожник. Об этом сообщает издание Страна.

Политик приехал в Верховную Раду на своем Toyota Land Cruiser 200, и судя по толщине стекла, его личное авто стало бронированным.

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При этом, нардеп снял с крыши мощные антенны для подавления сигналa GPS, чтобы ее не могли подорвать при помощи дистанционного устройства или не прослушивали разговоры по мобильному.

Не исключено, что соратник Владимира Зеленского усилил меры безопасности после покушения на советника президента Сергея Шефира.

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Ранее он сообщал, что обнаружил устройство слежения на своем автомобиле.

Арахамия за рулем

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте предпочитает сам управлять джипом. Водит он лихо и за одну поездку нарушает сразу несколько пунктов ПДД. Политик разгоняется до 126 км/час. При этом редко включает поворотники и часто звонит по телефону за рулем.

В марте Арахамия в центре Киева припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что патрульные отреагировали на нарушения и Арахамию привлекли к ответственностисогласно требованиям действующего законодательства. Административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и оплачено на месте с помощью электронного терминала. Штраф составил 510 грн.

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Нападение на Шефира