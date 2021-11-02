Арахамия "прокачал" свой внедорожник после покушения на Шефира: СМИ показали фото

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, после покушения на советника президента Сергея Шефира, "забронировал" свой внедорожник. Об этом сообщает издание Страна.
Политик приехал в Верховную Раду на своем Toyota Land Cruiser 200, и судя по толщине стекла, его личное авто стало бронированным.
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При этом, нардеп снял с крыши мощные антенны для подавления сигналa GPS, чтобы ее не могли подорвать при помощи дистанционного устройства или не прослушивали разговоры по мобильному.
Не исключено, что соратник Владимира Зеленского усилил меры безопасности после покушения на советника президента Сергея Шефира.
Ранее он сообщал, что обнаружил устройство слежения на своем автомобиле.
Арахамия за рулем
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте предпочитает сам управлять джипом. Водит он лихо и за одну поездку нарушает сразу несколько пунктов ПДД. Политик разгоняется до 126 км/час. При этом редко включает поворотники и часто звонит по телефону за рулем.
В марте Арахамия в центре Киева припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что патрульные отреагировали на нарушения и Арахамию привлекли к ответственностисогласно требованиям действующего законодательства. Административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и оплачено на месте с помощью электронного терминала. Штраф составил 510 грн.
Нападение на Шефира
- Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
- Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
- Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
- Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.