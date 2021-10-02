Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть Подробности

Шефир: У меня одна версия покушения

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 октября, 14:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сергей Шефир поделился своим мнением относительно версий покушения на себя
Сергей Шефир рассказал, что водитель пока не встает на ноги / Коллаж "Сегодня"
Сергей Шефир рассказал, что водитель пока не встает на ноги / Коллаж "Сегодня"

Прибыв в Трускавец, советник президента Украины Сергей Шефир объяснил журналистам свою версию покушения на него 22 сентября на Днепровском шоссе близ села Лесники, а также рассказал, что в Киеве он теперь передвигается на бронированном транспорте.

Читайте также:

"Я думаю, это только давление на высшие эшелоны власти. Других версий у меня нет. Я никого не подозреваю. У меня со всеми нормальные рабочие отношения. В психологическом спектре давление", – сказал Сергей Шефир.

Реклама

Он также добавил, что не ведет какие-либо конкретные дела в Офисе президента.

"Я – советник в классическом смысле этого слова. По любым вопросам кроме военных и секретных, к секретным документам я не имею допуска", – отметил Шефир.

Состояние водителя

Советник президента Украины также отметил, что он больше других заинтересован в скорейшем расследовании и что пострадавший водитель сейчас не может встать с кровати.

"Жизни водителя сейчас ничего не угрожает. Но он не может вставать с кровати, там целый механизм на его ноге, ногу собирают и обещают, что все будет хорошо. Но пока он не встает, без движения. Сказал, что он хочет вернуться на работу", – заключил Шефир.

Сергей Шефир выдвинул свои версии покушения

Как все было

  • Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
  • Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
  • Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
  • Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
  • Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

59 472

заболело за неделю в Украине

+37%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять