Шефир: У меня одна версия покушения

Сергей Шефир поделился своим мнением относительно версий покушения на себя

Сергей Шефир рассказал, что водитель пока не встает на ноги / Коллаж "Сегодня"

Прибыв в Трускавец, советник президента Украины Сергей Шефир объяснил журналистам свою версию покушения на него 22 сентября на Днепровском шоссе близ села Лесники, а также рассказал, что в Киеве он теперь передвигается на бронированном транспорте.

"Я думаю, это только давление на высшие эшелоны власти. Других версий у меня нет. Я никого не подозреваю. У меня со всеми нормальные рабочие отношения. В психологическом спектре давление", – сказал Сергей Шефир.

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Он также добавил, что не ведет какие-либо конкретные дела в Офисе президента.

"Я – советник в классическом смысле этого слова. По любым вопросам кроме военных и секретных, к секретным документам я не имею допуска", – отметил Шефир.

Состояние водителя

Советник президента Украины также отметил, что он больше других заинтересован в скорейшем расследовании и что пострадавший водитель сейчас не может встать с кровати.

"Жизни водителя сейчас ничего не угрожает. Но он не может вставать с кровати, там целый механизм на его ноге, ногу собирают и обещают, что все будет хорошо. Но пока он не встает, без движения. Сказал, что он хочет вернуться на работу", – заключил Шефир.

Сергей Шефир выдвинул свои версии покушения

Как все было