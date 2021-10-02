Шефир: У меня одна версия покушения

Прибыв в Трускавец, советник президента Украины Сергей Шефир объяснил журналистам свою версию покушения на него 22 сентября на Днепровском шоссе близ села Лесники, а также рассказал, что в Киеве он теперь передвигается на бронированном транспорте.
"Я думаю, это только давление на высшие эшелоны власти. Других версий у меня нет. Я никого не подозреваю. У меня со всеми нормальные рабочие отношения. В психологическом спектре давление", – сказал Сергей Шефир.
Он также добавил, что не ведет какие-либо конкретные дела в Офисе президента.
"Я – советник в классическом смысле этого слова. По любым вопросам кроме военных и секретных, к секретным документам я не имею допуска", – отметил Шефир.
Состояние водителя
Советник президента Украины также отметил, что он больше других заинтересован в скорейшем расследовании и что пострадавший водитель сейчас не может встать с кровати.
"Жизни водителя сейчас ничего не угрожает. Но он не может вставать с кровати, там целый механизм на его ноге, ногу собирают и обещают, что все будет хорошо. Но пока он не встает, без движения. Сказал, что он хочет вернуться на работу", – заключил Шефир.
Как все было
- Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
- Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
- Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
- Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.