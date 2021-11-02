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Арахамія "прокачав" свій позашляховик після замаху на Шефіра: ЗМІ показали фото

Наталія Магдик Наталія Магдик
2 листопада, 15:47
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Політик покрив бронею свій позашляховик Toyota
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, після замаху на радника президента Сергія Шефіра "забронював" свій позашляховик. Про це повідомляє видання Країна .

Політик приїхав до парламенту на своєму Toyota Land Cruiser 200, і, судячи з товщини скла, його особисте авто стало броньованим.

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При цьому нардеп зняв з даху потужні антени для придушення сигналу GPS, щоб її не могли підірвати за допомогою дистанційного пристрою або не прослуховували розмови по мобільному.

Не виключено, що соратник Володимира Зеленського посилив безпекові заходи після замаху на радника президента Сергія Шефіра.

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Раніше він повідомляв, що виявив пристрій стеження на своєму автомобілі .

Арахамія за кермом

Глава фракції "Слуга народу" у парламенті вважає за краще сам керувати джипом. Водить він хвацько і за одну поїздку порушує одразу кілька пунктів правил дорожнього руху. Політик розганяється до 126 км/година. При цьому рідко включає поворотники і часто телефонує за кермом.

У березні Арахамія у центрі Києва припаркував свій автомобіль прямо на пішохідному переході. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що патрульні відреагували на порушення та Арахамію притягнули до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства. Адміністративна ухвала за ч. 3 ст. 122 КУпАП було складено та оплачено на місці за допомогою електронного терміналу. Штраф становив 510 грн.

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Напад на Шефіра

  • Напад стався близько 10-ї ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранено водія.
  • Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчого паркування і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
  • Глава МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра та повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і наразі здоров'ю водія нічого не загрожує.
  • Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на найвище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

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