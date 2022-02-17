Арахамия назвал главную цель РФ в эскалации на Донбассе

Россия пытается давить на Украину обстрелами на Донбассе. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом пишет УНИАН.
По его словам, данная ситуация ( в Станице Луганской – ред.) была создана для того, чтобы мы пошли на уступки геополитические.
Он отметил, что власти Киева не пойдут на уступки Кремля, несмотря на то, что мы открыты к диалогу, давление по принятию решений неприемлемо.
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Арахамия сказал, что Украина настаивает на том, чтобы сначала был выполнен компонент безопасности Минских соглашений, а тогда все остальные блоки.
"Мы в дедлоке (речь идет о блокировании процесса из-за разных позиций – ред.) находимся два года и пытаемся из него выйти", – добавил он.
Депутат считает, что выходом могло бы быть, если бы Путин поддержал решение Государственной думы о признании так называемых ДНР и ЛНР.
"Тогда бы мы имели юридическое право идти в какие-то другие конструкции", – отметил он.
Отвод войск РФ
15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.
К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск России.
Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной, после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никакой новизны в происходящем нет, так как после учений войска всегда направляются в места постоянной дислокации.
Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Что задумали в Россия
- 15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.
- 14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.
- 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.