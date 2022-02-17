Арахамія назвав головну мету РФ в ескалації на Донбасі

Нардеп позначив шляхи виходу із ситуації для України та для Росії

Давид Арахамія назвав причину, чому йдуть обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія намагається тиснути на Україну обстрілами на Донеччині. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Про це пише УНІАН.

За його словами, ця ситуація ( у Станиці Луганській – ред.) була створена для того, щоб ми пішли на поступки геополітичні.

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Він зазначив, що влада Києва не піде на поступки Кремля, незважаючи на те, що ми відкриті до діалогу, тиск щодо прийняття рішень неприйнятний.

Арахамія сказав, що Україна наполягає на тому, щоб спочатку було виконано компонент безпеки Мінських угод, а тоді всі інші блоки.

"Ми в дідлоку (йдеться про блокування процесу через різні позиції – ред.) знаходимося два роки і намагаємося з нього вийти", – додав він.

Депутат вважає, що виходом могло бути, якби Путін підтримав рішення Державної думи про визнання так званих ДНР і ЛНР.

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"Тоді ми мали юридичне право йти в якісь інші конструкції", – зазначив він.

Відведення військ РФ

15 лютого Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань , Оскільки підрозділи виконали свої завдання.

До Південного та Західного військових округів відносяться серед іншого Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, що межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося накопичення військ Росії.

Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там більш ніж 100-тисячну армію.

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення в Україну назвали "інформаційним тероризмом" .

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що жодної новизни у тому, що відбувається немає, оскільки після навчань війська завжди прямують до місць постійної дислокації.

Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про який заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

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