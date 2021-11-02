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А так можно было? Тищенко в Раде посреди выступления побежал к трибуне с камерой (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 ноября, 21:07
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Николай Тищенко, видимо, хотел, чтобы все узнали, сколько лет тюрьмы дадут за подделку ковид-сертификатов
Николай Тищенко опять отличился в зале заседаний / Коллаж "Сегодня"
Николай Тищенко опять отличился в зале заседаний / Коллаж "Сегодня"

Глава Закарпатской областной ячейки партии "Слуга народа" Николай Тищенко в очередной раз отличился в Верховной Раде. 2 ноября во время рассмотрения Законопроекта №6084 об уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации нардеп встал со своего места и пошел к трибуне, снимать выступающего.

Данное видео нардеп выложил на своих страницах в социальных сетях, видимо, чтобы предупредить об уголовной ответственности фальсификаторов.

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О чем видео Тищенко

Видео, буквально в 30 секунд Николай подписал так: "Законопроект 6084 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок". Среди них он предусматривает уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от COVID-19. Здоровье и жизнь украинцев важнее всего".

    Из пояснительной записки к данному законопроекту можно узнать более исчерпывающую информацию. Например, что в случае принятия данного законопроекта в целом:

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    • за использование заведомо сфальсифицированного сертификата будет накладываться штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или грозит ограничение свободы сроком до двух лет;
    • за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений о вакцинации против особо опасных инфекционных болезней будет накладываться штрафа от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или грозит тюрьма на срок до двух лет;
    • за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней будет накладываться штрафа от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или будет приговор на сроком до трех лет.

    Выходки Тищенко в Раде

    Уже не раз Тищенко отличался в Верховной Раде.

    В сентябре он прямо возле трибуны устроил потасовку с внефракционным депутатом Гео Леросом.

    В июне народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий опубликовал видео драки с коллегой по фракции Николаем Тищенко.

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    Доставалось и Тищенко. Например, в начале лета Нестор Шуфрич во время пленарного заседания Верховной Рады отругал депутатов "Слуги народа" и, в частности, Тищенко за перестановки в межпарламентской группе за дружбу с Венгрией.

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