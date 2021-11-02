Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

А так можна було? Тищенко у Раді посеред виступу побіг до трибуни з камерою (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 листопада, 21:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Микола Тищенко, мабуть, хотів, щоб усі довідалися, скільки років в'язниці дадуть за підробку ковід-сертифікатів
Микола Тищенко знову відзначився у залі засідань / Колаж "Сьогодні"
Микола Тищенко знову відзначився у залі засідань / Колаж "Сьогодні"

Голова Закарпатського обласного осередку партії "Слуга народу" Микола Тищенко вкотре відзначився у Верховній Раді. 2 листопада під час розгляду Законопроекту №6084 про кримінальну відповідальність за підробку сертифікатів про вакцинацію нардеп підвівся зі свого місця і пішов до трибуни, знімати промовця.

Дане відео нардеп виклав на своїх сторінках у соціальних мережах, мабуть, щоб попередити про кримінальну відповідальність фальсифікаторів.

Реклама

Про що відео Тищенко

Відео, буквально в 30 секунд Микола підписав так: "Законопроект 6084 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів щодо проведення профілактичних щеплень". Серед них він передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від COVID-19 . Здоров'я та життя українців понад усе".

    З пояснювальної записки до цього законопроекту можна дізнатися більш вичерпну інформацію. Наприклад, що у разі прийняття цього законопроекту загалом:

    Реклама
    • за використання свідомо сфальсифікованого сертифікату накладатиметься штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або загрожує обмеження волі строком до двох років;
    • за внесення медичним працівником свідомо неправдивих відомостей про вакцинацію проти особливо небезпечних інфекційних хвороб накладатиметься штраф від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або загрожує в'язниця на строк до двох років;
    • за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, накладатиметься штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або буде вирок на строк до трьох років.

    Витівки Тищенка у Раді

    Вже не раз Тищенко вирізнявся у Верховній Раді.

    У вересні він прямо біля трибуни влаштував бійку із позафракційним депутатом Гео Леросом.

    У червні народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький опублікував відео бійки з колегою щодо фракції Миколою Тищенком.

    Реклама

    Діставалося і Тищенку. Наприклад, на початку літа Нестор Шуфрич під час пленарного засідання Верховної Ради посварив депутатів "Слуги народу" і, зокрема, Тищенка за перестановки в міжпарламентській групі за дружбу з Угорщиною.

    Реклама

    Читайте Segodnya.ua у Google News

    Підписатися
    Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
    “Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

    Далі по темі

    Всі новини
    Влада
    Показати ще
    Реклама
    Популярні за 24 години
    Дашборд
    У тренді
    РЕЙТИНГИ
    Хто стане наступним президентом?
    з'явилися нові кандидати
    Дивиться усі прізвища!
    Пряма трансляція ukraine24
    Смотреть онлайн
    Щоденник незалежності 🇺🇦

    2 листопада 1991. З нагоди річниці проголошення ЗУНР в Оперному театрі Львова відбувся святковий концерт...

    Зануритись у той день
    Валюта
    Курс гривні Сьогодні

    Валюта

    Ціна (грн)

    Долар США ($)

    26.29

    Російський рубль (₽)

    0.3697

    Євро (€)

    30.44

    Погода
    Прогноз на сьогодні
    Дізнатися
    Короновірус за тиждень

    152 534

    захворіло за тиждень в Україні

    +7%

    Читати статтю
    Гороскоп
    Твій гороскоп на сьогодні
    Читати гороскоп
    Влада
    google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
    Перейти на сайт logo
    Ми в соціальних мережах

    Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

    Прийняти