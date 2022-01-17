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Потеряли телефон и встретили "инопланетян" : как Порошенко с командой возвращались в Украину

Репортаж
Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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17 января, 13:24
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Пятый президент, по делу которого назначено судебное заседание, прилетел в Киев рейсом из Варшавы
Петр Порошенко вернулся в Украину, как и обещал / Коллаж "Сегодня"
Петр Порошенко вернулся в Украину, как и обещал / Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины и ныне народный депутат Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене, вернулся в Украину. Его европейский вояж мог бы быть рядовой рабочей поездкой. Но по прилету политика уже ожидали следователи ГБР и назначенное на 11:00 судебное заседание. За полетом Порошенко наблюдали сотни журналистов, некоторые даже решили пересекать границу вместе с ним. Как это было — подробности в материале "Сегодня".

Неспешное утро перед полетом

Конечной точкой своего евротрипа Петр Алексеевич выбрал столицу соседней Польши. Поэтому в Киев он вылетал прямым рейсом из варшавского аэропорта имени Шопена самолетом венгерской бюджетной авиакомпании Wizzair. Билет на рейс обошелся Порошенко не менее чем в 1270 гривен.

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Перед регистрацией пятый президент удовольствием делал селфи и мило общался со своими "фанатами".

Селфи на память с прохожими / Фото: Украинская правда
Селфи на память с прохожими / Фото: Украинская правда

Не забыл он и про завтрак. В окружении журналистов и в объятиях супруги Марины Порошенко депутат "заряжался" круассаном и американо с молоком.

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Завтрак Петра Порошенко в варшавском аэропорту / Фото: Pavlovsky.news
Завтрак Петра Порошенко в варшавском аэропорту / Фото: Pavlovsky.news

Группа поддержки на борту

По пути к гейту лидер "Евросолидарности" успел переброситься словами с журналистами. Правда, не со всеми он был готов общаться в дружественной манере. Одного назвал провокатором, а со вторым поспорил о том, на каком языке нужно общаться.

Порошенко не захотел отвечать на вопрос журналиста: "Как его здоровье?" / Cкриншот Panchenko
Порошенко не захотел отвечать на вопрос журналиста: "Как его здоровье?" / Cкриншот Panchenko

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Другое дело — шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина и главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева, которым политик охотно давал комментарии, а его соратники делали фото. Как заметили журналисты, Мусаева общалась с Порошенко около 30-40 минут, вероятно, пользуясь случаем, записывала интервью.

Севгиль Мусаева и Алексей Гончаренко на борту самолета Варшава-Киев / Фото: Алексей Гончаренко
Севгиль Мусаева и Алексей Гончаренко на борту самолета Варшава-Киев / Фото: Алексей Гончаренко

Петр Алексеевич все время находился возле своей жены. Правда, место оказалось немного тесноватым. К слову, чета Порошенко летела в компании представителей других нардепов "Евросолидарности": Виктории Сюмар, Артура Герасимова, Николая Княжицкого, Ахтема Чейгоза, Ирины Фриз, Софии Федини, а также адвокатов Ильи Новикова и Игоря Голованя.

Супруги Порошенко заняли места в самолете
Супруги Порошенко заняли места в самолете

Толпа фанатов под "Жулянами"

Прибытие самолета ожидалось в 09:10 утра. К тому времени под аэропортом "Киев" имени Игоря Ивановича Сикорского собрались несколько сотен людей с флагами, плакатами и прочей символикой.

Правоохранители обеспечили такой контроль, как будто им поступило задание охранять каждый уголок.

Стражи порядка оцепили здание и пропускали только пассажиров с билетами.

Охрана вокруг аэропорта "Жуляны" в Киеве / Фото: Игорь Серов
Охрана вокруг аэропорта "Жуляны" в Киеве / Фото: Игорь Серов

Встреча на земле

Примерно через полтора часа после вылета самолет с Петром Порошенко приземлился. Ему дали спокойно выйти из авиатранспорта, но без эксцесса не обошлось. На паспортном контроле появились следователи ГБР, а пограничники не могли разобраться с документами и вернуть Порошенко паспорт. Через 10 минут спор закончился и Петра Алексеевича пропустили на территорию Украины. Произошедшее он назвал провокацией.

Пограничники долго не отдавали Порошенко его паспорт / Скриншот
Пограничники долго не отдавали Порошенко его паспорт / Скриншот

Не все было гладко и у сторонников политика. У нардепа Алексея Гончаренко еще в салоне самолета сначала потерялся один наушник. Позже он и вовсе остался без телефона. Благо, аппарат нашли участники акции в поддержку пятого гаранта.

Экспресс-брифинг для СМИ

Журналистам, которые ожидали Петра Порошенко после прилета, он пожаловался на неправомерные действие на паспортном контроле и поблагодарил медийщиков, которые летели с ним:

"Ситуацию нам удалось решить только благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов", — сказал Порошенко.

Далее он вышел на улицу, к импровизированной трибуне и произнес речь для своих поклонников, которые ждали его с самого утра.

Петр Порошенко благодарит соратников за поддержку / Фото: Елена Чернякова
Петр Порошенко благодарит соратников за поддержку / Фото: Елена Чернякова

Пограничники-инопланетяне и игра на рояле

Перед слушателями Порошенко поблагодарил представителей всех политических сил за поддержку и призвал "єднатися". Снова пожаловался на "паспортную провокацию" и назвал пограничников инопланетянами. Мол, те, не узнали пятого президента.

Нынешнюю власть назвал негодяями и обвинил в том, что они за три года возбудили более 120 уголовных дел "против меня и против вас" (так сказал Порошенко указывая рукой на толпу — Ред.).

Толпа начала скандировать: "Дякуємо, дякуємо, дякуємо!"

Встречать Порошенко приехали сотни его поклонников / Скриншот Украина 24
Встречать Порошенко приехали сотни его поклонников / Скриншот Украина 24

"Кто обвиняет нас в предательстве? Те, кто когда "зеленые человечки" захватывали Крым, снимали фильмы в Москве, снимая видосики на Красной площади. Тогда, когда пытали Рыбака в Горловке, они членом играли на рояле, считая это символом моей Украины", — продолжал свое выступление Порошенко.

Люди подхватили и начали выкрикивать: "Ганьба!".

В конце "сивочолый успокоил: "Вы говорили, что вам нужен Порох... Так вот, Порох у вас есть!", – и выдал знаменитую фразу терминатора: "I`ll be back".

После этого сел в автомобиль и направился к зданию Печерской райсуда, где ему назначили заседание о назначении меры пресечения.

Читайте подробнее о судебном заседании:

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