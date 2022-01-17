У Гончаренко пропал телефон в аэропорту: искали всем митингом

Алексей Гончаренко вел свой стрим и у него выбили телефон из рук

У Гончаренко пропал телефон, которым он снимал стрим прилета Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко потерял телефон. По его словам, он упал у него возле выхода из аэропорта. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"Кто видел телефон в черном чехле – пожалуйста, подходите. Это Алексей Гончаренко (сказал политик, указывая на себя. – Ред.). Это исторический телефон, который прошел с нами весь этот путь. Жаль его потерять, но пусть это будет самое большое горе сегодня", – сказал он.

Вскоре телефон нашелся, его вернули политику.

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Гончаренко вел сегодня стрим из самолета и по прилете в аэропорт "Киев". Он показывал, как проходит возвращение пятого президента Украины Петра Порошенко.

Следить за ситуацией с прилетом Порошенко в Украину вы можете на нашем стриме.

Прилет Порошенко в Украину

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину после зарубежной поездки. Самолет с политиком на борту приземлился в аэропорту "Киев" в 9:05. По прибытии у него забрали паспорт на паспортном контроле в аэропорту "Киев". Спустя время документ ему вернули.

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На 11 часов в Печерском суде города Киева назначено рассмотрение дела Петра Алексеевича о госизмене.

В данный момент возле здания Печерского суда в Киеве Порошенко ждут более сотни активистов.