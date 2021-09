Лучше при Байдене или при Трампе – Зеленский ответил на провокационный вопрос

В рамках рабочего визита в США президент Владимир Зеленский посетил Стэнфордский университет (Калифорния) и выступил перед экспертной средой этого учебного заведения. Большую часть своего выступления президент Украины посвятил планам и реформам нашего государства.

В ходе выступления, у Зеленского спросили, когда Белый дом ему больше нравился, под руководством Трампа или Байдена.

Asked if he prefers #Biden White House or #FormerGuys White House, #Ukraines @ZelenskyyUa wisely answers that the more important question is which do you [Americans] prefer? pic.twitter.com/13McqABMEa