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Краще при Байдені або при Трампі – Зеленський відповів на провокаційне запитання

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
3 вересня, 11:48
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Виступ в Стенфордському університеті Зеленський присвятив планам і реформам нашої держави і розповів про українську мету
Зеленському задали провокаційне запитання про Байдена і Трампа. Колаж: "Сьогодні"
Зеленському задали провокаційне запитання про Байдена і Трампа. Колаж: "Сьогодні"

В рамках робочого візиту до США президент Володимир Зеленський відвідав Стенфордський університет (Каліфорнія) і виступив перед експертним середовищем цього навчального закладу. Більшу частину свого виступу президент України присвятив планам і реформам нашої держави.

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В ході виступу, у Зеленського запитали, коли Білий дім йому більше подобався, під керівництвом Трампа або Байдена.

Зеленський відповів на це питання мудро.

"Більш важливе питання – що вам (американцям) подобається", – сказав Зеленський.

Про що говорив Зеленський в Стенфорді

Президент зазначив, що його особисте кредо, а також символ сучасної України – "усе можливо", що українці часто це доводили людству.

"Українці часто доводили людству, що усе можливо. Що можливо створити перший вертоліт, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак і, до речі, WhatsApp", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна будує демократичну, вільну і відкриту державу і проводить численні реформи, незважаючи на те, що одночасно протистоїть одній з наймогутніших армій світу – Російської Федерації, і що у неї окупували частину території.

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Зеленський також порівняв себе та свою команду із засновником і директором Apple Стівом Джобсом, якому свого часу також "часто говорили – це неможливо".

"Зараз у мене в руках творіння Джобса й Apple – iPhone. Це його серце. І воно б’ється. Б’ється з кожним вібро під час дзвінка або СМС. А в ньому – наше українське творіння – держава у смартфоні. І сьогодні 26 мільйонів українців у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами, отримати дозвіл на будівництво, відкрити бізнес можна за 7-15 хвилин – швидше, ніж у більшості країн світу", – заявив президент.

За його словами, Україна стала першою державою у світі, в якій є цифровий паспорт.

Однією з цілей на майбутнє Зеленський назвав, щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті.

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