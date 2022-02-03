Байден рассказал, почему перебрасывает дополнительные войска в Европу

Ранее лидер США предупреждал Путина, если РФ продолжит действовать агрессивно, то Штаты убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе

Байден отметил, что статья 5 договора НАТО о коллективной безопасности является "священным обязательством"/Коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден разъяснил, для чего было одобрено решение о переброске дополнительных американских военных в Европу.

Об этом сообщает корреспондентка CNN Кейтлан Коллинз в Twitter.

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По ее словам, Байден предупреждал Путина, что если Россия продолжит действовать агрессивно, США убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе.

"Байден сказал мне, что его решение о размещении войск полностью соответствует тому, что он говорил Путину с самого начала", — написала корреспондент телеканала CNN Кейтлан Коллинз в Twitter.

Американский президент добавил:

"Мы там и статья 5 (договора НАТО о коллективной безопасности — Ред.) является священным обязательством", — сказал Байден.

Угроза вторжения

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