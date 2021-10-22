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"Я не смолчу, мне чихать": Гордон выругал СНБО за ошибку с "ворами"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
22 октября, 09:39
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Возможно, людей специально внесли в черный список – журналист сделал неожиданное предположение
Гордон жестко "наехал" на СНБО. Коллаж "Сегодня"
Гордон жестко "наехал" на СНБО. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон допустил, что ошибку в санкциях СНБО со 108 "ворами в законе" могли допустить не случайно.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала Украина 24.

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"Решение СНБО… Я сейчас скажу лишнее, наверно, но я не смолчу, мне чихать на все. Это что, вносят 108 "воров в законе", под санкции люди попадают, а потом говорят "мы ошиблись"? Там ошибки? Что это такое?" – сказал он.

Гордон отметил, что ему члены СНБО говорят, мол, они приходят на заседание, им дают папки (с санкционным списком) и они их рассматривают.

"А кто дает папки, кто вносит фамилии, а что это за 108 ошибок? А у меня сразу вопрос: может, это специально сделано? Людей "подвесили на крючки" и потом бабки с них ежемесячно берут? Говорят: "Ты в списке на санкции. Снять? Бабки каждый месяц давай". У меня это сразу первая мысль. Что происходит?" – с возмущением заявил журналист.

Странная ошибка с ворами в законе

  • 14 мая на заседании СНБО под председательством президента Зеленского было принято решение о введении санкций против 557 т. н. воров в законе: 542 – иностранцы, а 15 – граждане Украины.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял по состоянию на 4 июня, что все подсанкционные "воры" покинули Украину.
  • Но 15 октября, после очередного заседания СНБО на Банковой, Данилов сообщил, что в санкционный список ошибочно попали 108 человек. По его словам, ситуацию уже исправили, а восемь человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены в должности.
  • Позже Алексей Данилов объяснил, в чем была ошибка, и сообщил, что виновные уже наказаны.

Тем временем СНБО создал словарь российской пропаганды. Украина определила термины и словосочетания, которые желательно использовать в отношении временно оккупированного Россией Крыма и отдельных сепаратистских образований в Донецкой и Луганской областях.

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