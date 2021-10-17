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Скандал с "ворами в законе". Данилов объяснил, в чем была ошибка

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 октября, 15:38
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Из-за неточностей в черном списке СНБО уже полетели головы правоохранителей, а проблема с ворами – устранена
Данилов поставил точку в скандале с "ворами". Коллаж "Сегодня"
Данилов поставил точку в скандале с "ворами". Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в санкционный список с "ворами в законе" не вносили лишних людей – проблема была с ошибками в фамилиях 108 человек.

Об этом он сказал в комментарии Hromadske.

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По его словам, в список внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных. Он подтвердил, что за ошибки транслитерации были наказаны соответствующие правоохранители.

"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО все же признал, что среди 650 фигурантов списка был один человек, который попал туда случайно. Но с него санкции уже сняты.

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Странная ошибка с "ворами в законе"

  • 14 мая на заседании СНБО под председательством президента Зеленского было принято решение о введении санкций против 557 "воров в законе": 542 являлись иностранцами, а 15 – граждане Украины.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял по состоянию на 4 июня, что все подсанкционные "воры" покинули Украину.
  • Но 15 октября, после очередного заседания СНБО на Банковой, Данилов сообщил, что в санкционный список случайно или неслучайно попали 108 человек. По его словам, эту ситуацию исправили уже, а восемь человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены.

Как мы писали ранее, в Украине для "воров в законе" создадут отдельную тюрьму. В Минюсте обещают, что это точно курортом не назовешь, но тюрьма будет современная.

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