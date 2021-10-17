СНБО "случайно" назвал 108 человек "ворами в законе": как это объяснили у Зеленского

Нарушения были допущены сотрудниками Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков

Подоляк отреагировал на ошибку СНБО. Коллаж "Сегодня"

Сейчас устанавливаются обстоятельства, как в санкционный список Совета национально безопасности и обороны с "ворами в законе" попали 108 "лишних" людей.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет DW.

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Он призвал отказаться от спекулятивных оценок тех или иных санкционных решений, но отметил, что при подготовке "черного списка с ворами" нарушения были допущены сотрудниками Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

"В настоящий момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась. Сейчас аппарат СНБО проводит проверку и впоследствии должен проинформировать о результатах", – сказал Подоляк.

Странная ошибка в "ворами в законе"

14 мая на заседании СНБО под председательством президента Зеленского было принято решение о введении санкций против 557 "воров в законе": 542 являлись иностранцами, а 15 – граждане Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял по состоянию на 4 июня, что все подсанкционные "воры" покинули Украину.

Но 15 октября, после очередного заседания СНБО на Банковой, Данилов сообщил, что в санкционный список случайно или неслучайно попали 108 человек. По его словам, эту ситуацию исправили уже, а восемь человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены.

Как мы писали ранее, в Украине для "воров в законе" создадут отдельную тюрьму. В Минюсте обещают, что это точно курортом не назовешь, но тюрьма будет современная.