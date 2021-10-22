"Я не мовчатиму, мені чхати": Гордон насварив РНБО за помилку з "злодіями"

Можливо, людей спеціально внесли в чорний список – журналіст зробив несподіване припущення

Гордон жорстко "наїхав" на РНБО. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон допустив, що помилку в санкціях РНБО зі 108 "злодіями в законі" могли допустити не випадково.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Рішення РНБО... Я зараз скажу зайве, напевно, але я не мовчатиму, мені чхати на все. Це що, вносять 108 "злодіїв в законі", під санкції люди потрапляють, а потім кажуть "ми помилилися"? Там помилки? Що це таке?" – сказав він.

Гордон зазначив, що йому члени РНБО кажуть, мовляв, вони приходять на засідання, їм дають папки (із санкційним списком) і вони їх розглядають.

"А хто дає папки, хто вносить прізвища, а що це за 108 помилок? А у мене відразу питання: може, це спеціально зроблено? Людей "підвісили на гачки" і потім бабки з них щомісяця беруть? Кажуть: "Ти в списку на санкції. Зняти? Бабки щомісяця давай". У мене це відразу перша думка. Що відбувається?" – з обуренням заявив журналіст.

Дивна помилка зі "злодіями в законі"

14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 – іноземці, а 15 – громадяни України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв станом на 4 червня, що всі підсанкційні "злодії" залишили Україну.

Але 15 жовтня, після чергового засідання РНБО на Банковій, Данілов повідомив, що до списку санкцій помилково потрапили 108 осіб. За його словами, цю ситуацію вже виправили, а вісім осіб, причетних до оформлення цих документів, покарано. Частину з них звільнено з лав МВС, дві особи знижені посадою.

Пізніше Олексій Данілов пояснив, в чому була помилка, І\і повідомив, що винні вже покарані.

Тим часом РНБО створила словник російської пропаганди. Україна визначила терміни і словосполучення, які бажано використовувати стосовно тимчасово окупованого Росією Криму та окремих сепаратистських утворень в Донецькій і Луганській областях.